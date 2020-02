Holländische Hoteliers sind eine feste Größe in Winterberg

Winterberg. Familie Meurs – „Der Brabander“ – war 1986 der Pionier als Hotelier in Winterberg. Heute sind die meisten Betten in niederländischer Hand.

Mit weißer Pracht ist in diesem Jahr nicht viel im Sauerland. Selbst im größten Skigebiet der Region, in Winterberg, läuft nach wie vor nur ein überschaubarer Teil der Lifte. Die Hoffnung, dass das Februarwetter wenigstens zu den Krokusferien ein Einsehen haben möge - sie hat sich bislang nicht erfüllt. Die Niederländer zieht es trotzdem ins Land der Tausend Berge und ganz speziell in die Hochburg des Wintersports nördlich der Mainlinie.

Ein Jahr im voraus ausgebucht

„Wer im Januar oder zu den Krokusferien am Wochenende kommen will, muss schon ein Jahr im Voraus buchen, mindestens“, sagt Hotelier Danny Meurs. Der 30-Jährige ist ein echt „holländischer Winterberger“, deren Zahl in den letzten drei Jahrzehnten stetig gewachsen ist.

Als Familie Meurs 1986 ihr Winterberger Hotel eröffnete, waren sie die Pioniere. Zahlreiche Landsleute haben es ihnen mittlerweile gleich getan. „Die Anzahl der niederländischen Betriebe hat stark zugenommen, gerade in den vergangenen fünf bis zehn Jahren“, bestätigt der Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann, der die Zahl der Gäste aus den Niederlanden in Winterberg auf „rund ein Drittel“ schätzt. Viele von ihnen verschlägt es immer wieder Richtung Kahler Asten. Erst vor ein paar Tagen wurden zwei für 30 Jahre Urlaub im Sauerland geehrt.

Die Niederländer sind in Nordrhein-Westfalen die stärkste Urlaubergruppe. Und kommen besonders gern ins Sauerland. Einen Grund dafür, dass sie sich hier so heimisch fühlen, nennt Rob Meurs: „Zählt man genau nach, sind die meisten Betten in Winterberg unter holländischer Führung.“ Eingerechnet sind dabei auch die Ketten wie das Dorint, deren Leitung in Händen von Niederländern liegen.

Sie scheinen gute Gastgeber zu sein. Wie die Familie Meurs. Als sie Mitte der 80er Jahre startete, hatte das Hotel „Der Brabander“ gerade einmal acht Zimmer. Heute ist es eine Institution. Direkt am Skigebiet. Mit eigenem Schlepp-Lift vor der Haustür zum Herrloh hoch, einer eigenen Skischule und – wie könnte es anders sein – einer Ski-Hütte, die nach Ansicht der Betreiber ihres gleichen sucht. „Apres-Ski in Winterberg, das sind wir“, versichert Brabanderchef Rob Meurs. Wie im Kuhstall in Ischgl sei die Stimmung. Bis zu 500 Gäste können hier abschwingen, feiern und abtanzen. Der Weg zum Ausruhen in einem der heute 360 Betten oder dem Wellnessbereich mit aufgeheiztem Pool und Blick auf die Sprungschanze ist nur ein paar Schritte entfernt. Die Hinweisschilder im Hotelkomplex im Herzen des Wintersportortes sind auf niederländisch. „Wir haben immer noch über 90 Prozent holländische Gäste. Die meisten buchen über unsere eigene Internetseite“, sagt Danny Meurs. Dabei seien Deutsche genauso willkommen. Selbstverständlich. Rund die Hälfte der Beschäftigten sind Niederländer, bekommen einen Deutsch-Sprachkurs, wenn sie im Brabander anfangen, um flott von „Goedemorgen“ auf „Guten Morgen“ wechseln zu können.

Schlapper Winter trübt Geschäfte

Der schlappe Winter macht sich für die Branche natürlich bemerkbar, auch im Brabander, weil viele Tagesgäste fehlen, die sonst ihr Geld in der Skihütte oder im Wellnessbereich ausgeben. „Das Wintergeschäft ist für uns das Sahnehäubchen, das wir brauchen, um zu investieren“, sagt der dennoch fröhliche Seniorchef Rob Meurs.

Wirtschaft Über 1,1 Mio. Besucher Die Niederländer sind mit über 1,1 Mio. Besuchern (2018) die größte ausländische Gästegruppe in NRW. Nachhaltigkeit ist ein Thema im Brabander: Keine Plastikstrohhalme, eigenes Blockheizkraftwerk; der Kompost landet in der Biogasanlage, Tablets als Infomappe statt tausender Prospekte.

Der Holländer an sich scheint Optimist zu sein. „Wir haben den schlechtesten Winter seit fünf Jahren, aber in diesem Winter hat sich noch kein Gast über schlechten Schnee beschwert.“

Nach Rob Meurs Logik bedeutet dies: Die Kunstbeschneiung werde immer besser. Deshalb werden die Pläne für die nächste Erweiterung auch nicht wieder in die Schublade gepackt. „Es gibt kein Ende des Wachstums“, sagt Rob Meurs – und es klingt eher charmant und fröhlich als bedrohlich, zumal „Der Brabander“ dabei auf Nachhaltigkeit schaut (siehe Infobox).