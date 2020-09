IG Metall NRW veranstaltet „Konzert-Konferenzen“ gegen Krise

Die Industriegewerkschaft Metall in NRW mit Bezirksleiter Knut Giesler (Foto) veranstaltete in dieser Woche drei Konzert-Konferenzen mit dem Sänger Joris und weit über eintausend Betriebsräten und Vertrauensleuten. Am Donnerstagabend fand die Veranstaltung in Dortmund auf einem Parkplatz zwischen B54 und Westfalenpark statt.