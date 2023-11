IG Metall: Warnstreiks in der NRW-Stahlindustrie am Freitag

NRW. Im Tarifkonflikt der Stahlindustrie ruft die IG Metall zu Streiks auf. Schon Donnerstagabend ist ein Fackelmarsch in Duisburg geplant.

In den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie ruft die Gewerkschaft IG Metall zu ersten Warnstreiks an diesem Freitag, 1. Dezember, auf. Mit Beginn der Nachtschicht seien mehrere Aktionen sowie später dann Arbeitsniederlegungen unter anderem bei Thyssenkrupp in Finnentrop, ArcelorMittal in Bottrop und den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen geplant, teilte die IG Metall am Donnerstag mit. Bereits am Donnerstagabend wollten Gewerkschafter das Ende der Friedenspflicht mit einem Fackelmarsch in Duisburg einläuten. Er soll an einer Großskulptur enden, die auf einer Deponie-Halde steht. Damit werde nun die „heiße Phase der Tarifrunde“ eingeläutet.

>>> Thyssenkrupp: Eklat belastet Verhandlungen zum Stahl-Verkauf

Die IG Metall Nordrhein-Westfalen führt derzeit Flächentarifverhandlungen für die Stahl- und Eisenindustrie in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen. Die Tarifverträge gelten nach Angaben der Gewerkschaft für rund 68.000 Beschäftigte. Für die ostdeutsche Stahlindustrie wird separat verhandelt. Die Friedenspflicht endete an diesem Donnerstag.

Warnstreiks in der NRW-Stahlindustrie am Freitag: Forderung nach 8,5 Prozent mehr Lohn

Zwei Tarifverhandlungen gab es in der aktuellen Runde bereits, seitdem „treten sie auf der Stelle“, erklärte die Gewerkschaft zu den Gesprächen. Die IG Metall fordert für ihre Beschäftigten unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber boten in der ersten Verhandlung 3,1 Prozent mehr Lohn bei 15 Monaten Laufzeit.

>>> Eklat bei Thyssenkrupp: Heftiger Streit um größeren Vorstand

Zum Thema Arbeitszeit habe es bislang von Seiten der Arbeitgeber „nur Ablehnung“ gegeben, bemängelte die IG Metall. „Die Beschäftigten erwarten völlig zu Recht einen Ausgleich für die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten und eine deutliche und dauerhafte Erhöhung der Einkommen“, erklärte Verhandlungsführer Knut Giesler. Das Angebot der Arbeitgeber sei „völlig unzureichend“. Zur nächsten Verhandlungsrunde am 11. Dezember müssten sie „nachbessern“.

Arbeitgeber: 32-Stunden-Woche sei „weder organisierbar noch finanzierbar“

Die Arbeitgeber hatten bereits bei der ersten Tarifverhandlung Mitte November erklärt, die Forderung der 32-Stunden-Woche sei „weder organisierbar noch finanzierbar“. Die hohe Entgeltforderung sei „angesichts einer erwarteten Inflation von unter drei Prozent“ außerdem „völlig aus der Zeit gefallen“. (dpa/afp)

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft