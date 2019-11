Ikea – Heimwerkerfirma TaskRabbit startet nun im Ruhrgebiet

Essen. Die Ikea-Tochterfirma TaskRabbit startet jetzt auch im Ruhrgebiet. Im Angebot: Gartenarbeiten, Hilfe beim Umzug – und Möbelmontage.

Die Ikea-Tochterfirma TaskRabbit, ein digitaler Marktplatz für Haus- und Heimwerkerarbeiten, startet jetzt in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, können Kunden ab sofort in mehreren Ruhrgebietsstädten und in Berlin über eine mobile App sowie auf einer Online-Plattform einen sogenannten „Tasker“ buchen, der beispielsweise Möbel aufbaut, Hilfe beim Umzug bietet, Reparaturen am Haus oder Gartenarbeiten erledigt. In einem Interview mit unserer Redaktion spricht Task-Rabbit-Chefin Stacy Brown-Philpot darüber, in welchen Städten das Unternehmen an den Start geht – und wie die Ikea-Tochterfirma den deutschen Markt erobern will.