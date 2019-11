Karstadt darf 106 Reisebüros von Thomas Cook übernehmen

Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt/Kaufhof darf 106 der 126 Reisebüros des insolventen Touristikkonzerns Thomas Cook übernehmen. Das teilte das Bundeskartellamt am Donnerstag mit. Auch das deutsche Online-Reisevermittlungsgeschäft von Thomas Cook darf die Dachgesellschaft des Unternehmens, die Signa Holding, kaufen.

„Signa gehört sowohl im stationären Vertrieb als auch im Online-Vertrieb zu den kleineren Reisevermittlern in Deutschland“, erklärten die Bonner Wettbewerbshüter. Im Verbund mit den 106 Reisebüros von Thomas Cook ergebe sich für Karstadt Reisen keine marktbeherrschende Stellung. DER Touristik, RT-Vertrieb und TUI Deutschland seien weiterhin „mit Abstand marktführend“.

„Im Hinblick auf den Übergang der Reisebüros sehen wir, dass es auch künftig, sowohl für Reiseveranstalter als auch für die Endkunden hinreichende Alternativen geben wird“, sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. Als Motiv für seine Entscheidung führt der Behördenchef an, dass „Reisebüros zunehmend im Wettbewerb mit Online-Anbietern von Reiseleistungen“ stehen.

Gleichwohl wächst das Reisegeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof mit den 106 Thomas-Cook-Standorten und der Online-Plattform erheblich. Nach eigenen Angaben verkauften die Essener bislang Reisen über 78 Büros in den Warenhäusern und über weitere 22 innerstädtische Reisebüros.

Die deutsche Thomas Cook war in den Sog der Pleite der britischen Mutter geraten und hatte am 25. September Insolvenzantrag gestellt. Der Veranstalter sagte alle bereits gebuchten Reisen ab, auch wenn sie ganz oder teilweise bezahlt worden waren. Für den einst zweitgrößten Anbieter der Branche in Deutschland gibt es als Ganzes mangels Investoren keine Zukunft mehr. Für Teile der Gruppe gibt es jedoch Käufer, dadurch soll gut die Hälfte der einst etwa 2100 Jobs gesichert werden.