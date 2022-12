Krankenhausgesellschaft rechnet mit Insolvenzwelle

Berlin/Düsseldorf. Nur sechs Prozent der Krankenhäuser in Deutschland bewerten ihre wirtschaftliche Lage als gut. Gesellschaft rechnet mit einer Insolvenzwelle.

Nur sechs Prozent der Krankenhäuser in Deutschland beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut. Lediglich 20 Prozent erwarten für dieses Jahr ein positives Jahresergebnis, und mehr als jedes zweite Krankenhaus (56 Prozent) geht für das Jahr 2023 von einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aus, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unter Verweis auf eine aktuelle Befragung der Allgemeinkrankenhäuser in Deutschland am Dienstag in Berlin mitteilte.

„Die schon vor einigen Monaten prognostizierte Insolvenzwelle rollt jetzt an. Der Schaden für die Versorgung wird 2023 in vielen Regionen sichtbar werden“, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß.

Viele Pflegestellen bleiben unbesetzt

Weiterhin problematisch sei zudem die Personalsituation in den Kliniken, vor allem in der Pflege. Zur Jahresmitte 2022 hatten laut Gaß fast 90 Prozent der Krankenhäuser Probleme, offene Pflegestellen auf den Allgemeinstationen zu besetzen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der offenen Pflegestellen um 43 Prozent auf den Allgemeinstationen und um 20 Prozent in der Intensivpflege gestiegen. Im Schnitt blieben die Pflegestellen rund ein halbes Jahr unbesetzt.

Als „besorgniserregend“ bezeichnete die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) die Ergebnisse der Erhebung. „Der Krisenmodus ist für die Krankenhäuser längst zum Hamsterrad geworden“, sagte KGNW-Präsident Ingo Morell. Derzeit müssten „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal mehr alle Energiereserven und mobilisieren, weil nicht nur eine enorm hohe Zahl von positiv auf Corona getesteten Patientinnen und Patienten stationär behandelt wird, sondern auch eine zusätzliche Welle von schweren Atemwegsinfekten zu bewältigen ist“.

Eingeschränkte Handlungsfähigkeit

Vor allem die „kritische wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser“ sei Anlass zur Sorge. „Wenn nur noch eins von fünf Häusern das laufende Jahr mit einem Gewinn abschließen kann, zeigt das die enorm eingeschränkte Handlungsfähigkeit. Für 2023 sind das schwierige Startbedingungen“, mahnte Morell. Die Finanzkraft der Krankenhäuser sei „dahingeschmolzen“.

Hinzu kämen die im kommenden Jahr anstehenden Tariferhöhungen, erklärte der KGNW-Präsident. „Die Bundesregierung hat nur noch ein schmales Zeitfenster, wenn sie diese Entwicklung verhindern will. Sie muss finanzielle Sicherheit, nicht mehr Verunsicherung schaffen.“ (epd)

