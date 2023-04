Berlin. Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner soll in internen Aussagen Ostdeutsche beleidigt haben. Den Klimawandel soll er angeblich gutheißen.

Der legendäre Verlagsgründer Axel Springer verfolgte Zeit seines Lebens ein Ziel: die deutsche Wiedervereinigung. Was der Zeitungsverleger heute zur Lage im vereinten Deutschland sagen würde, ist Spekulation. Axel Springer verstarb 1985. Nun ist einem Medienbericht zufolge aber bekannt geworden, wie zumindest der aktuelle Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Verlagsimperiums, Mathias Döpfner, über die Ostdeutschen und andere Themen denkt. Von den Idealen Axel Springers ist Döpfner offenbar weit entfernt.

„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“, zitiert die „Zeit“ am Donnerstag angebliche Äußerungen Döpfners. 2019 soll Döpfner demnach sogar über die Widerrufung der Wiedervereinigung nachgedacht haben. „Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen“, gibt die Wochenzeitung angebliche Äußerungen Döpfners wieder.

„Zeit“: Dokumente stammen aus dem „engsten Führungskreis von Springer“

Der Axel-Springer-Verlag ließ eine Anfrage dieser Redaktion zu dem Bericht der „Zeit“ am Donnerstag zunächst unbeantwortet. Die „Zeit“ schreibt ebenfalls, dass weder der Verlag noch Döpfner selbst die Recherchen kommentieren wollten.

Die „Zeit“ beruft sich in ihrem Bericht auf „interne Dokumente aus dem Springer-Haus“. Tippfehler und die demnach von Döpfner selbst in den Nachrichten genutzte Mischung aus Deutsch und Englisch übernimmt das Magazin. Die Dokumente seien Mails und Chatnachrichten aus dem „engsten Führungskreis von Springer“, heißt es in dem Artikel. Sie seien ergänzt worden durch Gespräche mit „Insidern und Beteiligten“.

Mathias Döpfner: Springer-Chef soll Klimawandel befürworten

Die in dem Bericht zitierten Äußerungen sind teils drastisch. Die Döpfner zugeschriebenen Aussagen zeugen etwa von einer tiefen Abneigung gegenüber der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mittels der „Bild“-Zeitung versuchte der Springer-Chef demnach offenbar, Einfluss auf die Politik zu nehmen. So soll Döpfner etwa 2017 der „Bild“-Führung um den damals berufenen Chefredakteur Julian Reichelt eine „Art politisches Manifest“ mitgegeben haben.

Zum Klimawandel schreibt Döpfner darin dem Bericht zufolge: „Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.“ Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder, gibt die „Zeit“ Döpfner wieder. Zur Außenpolitik nimmt der Medienmanager demnach so Stellung: „free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs“. Beim Thema Migration sei er für klare Kriterien und „eher streng“, wer „die Türen öffnet wird Rassismus ernten“.

„Sargnagel der Demokratie“: Harte Worte über Angela Merkel?

Harte Worte findet Döpfner demnach für Merkel, nachdem sie 2020 die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD scharf kritisiert hatte. „Das Land hat jeden Kompass verloren. Und M den Verstand. Sie ist ein sargnagel der Demokratie. Bald hat die afd die absolute Mehrheit.“ Mit „M“ meine Döpfner anscheinend Merkel, interpretiert ihn die „Zeit“.

Nach Beginn der Corona-Pandemie und der pandemiebedingten Einschränkungen fürchtet Döpfner demnach, Politik und Wirtschaftsführer würden „unsere offene Gesellschaft für immer zerstören“. Der Springer-Manager klagt: „Kollektiver Verstandes Verlust. Der Coup der Gefühligkeit. Das absolute scheitern der Eliten. Es ist ein Endpunkt.“ Offenbar sah Döpfner eine Diktatur heraufziehen: „Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33.“ Die „Zeit“ mutmaßt, dass Döpfner damit im März 2020 Parallelen zu Adolf Hitlers Machtergreifung 1933 gezogen habe.

Springer bereits in den Schlagzeilen

Umstrittene interne Äußerungen Döpfners waren bereits früher bekannt geworden. Nach Erscheinen der „Zeit“-Recherchen steht dem Verlag und seinem Chef Döpfner nun weitere Unruhe bevor, die besonders die von dem 60-jährigen Döpfner vorangetriebene Expansion des Medienhauses in den USA empfindlich stören könnte. Der Axel-Springer-Verlag war zuletzt wegen mehrerer prominenter Personalwechsel und juristischer Auseinandersetzungen mit dem nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs 2021 gefeuerten „Bild“-Chefredakteurs und ehemaligem Döpfner-Vertrauten Julian Reichelt international in die Schlagzeilen geraten.

Innenpolitisch dürften die angeblichen Äußerungen des mächtigen Medienmanagers über Ostdeutsche für Unruhe sorgen. Bemerkenswert ist auch, wie Döpfner vor der Bundestagswahl 2021 offenbar versuchte, mittels seiner publizistischen Macht die Stimmung im Land zu beeinflussen. „Unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Nur wenn die sehr stark wird – und das kann sein – wird das grün rote Desaster vermieden“, schrieb Döpfner laut „Zeit“ im August 2021. „Können wir für die nicht mehr tun. Die einzigen die Konsequenz gegen den Corona Massnahmen Wahnsinn positioniert sind. It’s a patriotic duty.“

Döpfner forderte offenbar Unterstützung der FDP

Wenig später fordert Döpfner: „Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.“ Zwei Tage vor der Wahl soll er „Bild“-Chef Reichelt gedrängt haben: „Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind können sie in Ampel so autoritär auftreten dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert“. Es kam bekanntlich anders.

