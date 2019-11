Metro kündigt millionenschweres Sparprogramm an

Die Metro will sich auf ihr Geschäft mit Großmärkten konzentrieren und kündigt ein Sparprogramm an.

Düsseldorf. Der Handelskonzern Metro kündigt ein millionenschweres Sparprogramm an. Auf dem Prüfstand stehen vor allem Prozesse in der Düsseldorfer Zentrale.

Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro hat ein Sparprogramm angekündigt. Im laufenden Geschäftsjahr, das am 30. September 2020 endet, will er die Kosten „im mittleren zweistelligen Millionenbereich“ senken, kündigte das Unternehmen am Dienstag in einer Information für die Mitarbeiter an. Um die Effizienz zu steigern will die Metro einmalig 60 bis 80 Millionen Euro investieren.