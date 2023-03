Mit drei Kindern Ausbildung anfangen? So kann das klappen

Erwitte. Lange sucht eine Dreifachmutter einen Ausbildungsbetrieb und findet eine Fleischerei, bei der sie eine Ausbildung in Teilzeit machen kann.

Sie hat es geschafft. Ihre Abschlussprüfung zur Fleischereifachverkäuferin hat Nicole Hirsch im Januar bestanden. „Pure Erleichterung“, sagt die 31-Jährige mit einem Lächeln, dass sie diese Herausforderung gemeistert hat. Das Besondere: Als dreifache Mutter hat Nicole Hirsch ihre Ausbildung in Teilzeit absolviert. Wie gut hat das geklappt? Ist die Teilzeit-Ausbildung ein Modell für die Zukunft?

Ihre beiden ersten Kinder bekommt Nicole Hirsch früh mit 18 und 20 Jahren. Schon damals denkt sie über eine Ausbildung nach. „Da gab es aber nicht die Chance, eine Ausbildung zu machen. Als das dritte Kind kam habe ich gesagt: Jetzt ist es mal Zeit, eine Ausbildung anzufangen.“ Sie möchte es noch einmal versuchen und sucht einen Betrieb, der ihre familiäre Situation berücksichtigt. Ihre Motivation ist, ihren Kindern ein Vorbild zu bieten. „Meine Kinder sollen merken: Meine Mama hat uns früh bekommen, aber sie hat auch immer gearbeitet.“

Häufigste Ausrede von Betrieben: „Sie haben ja Kinder“

Doch die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb gestaltet sich für Dreifachmutter schwierig. Erst erntet Hirsch nur Absagen: „’Sie sind ja inflexibel’, ‘Sie haben ja Kinder’. Das waren die häufigsten Ausreden.“ Schließlich schreibt sie ihr Anliegen in eine lokale Facebook-Gruppe: „Ich habe gefragt, ob es hier in Lippstadt keine familienfreundlichen Betriebe gibt, die es einer jungen Mutter ermöglichen, eine Ausbildung anzufangen.“ Diesen Beitrag liest eine Mitarbeiterin der Fleischerei Schäfermeier, die Nicole Hirsch die Kontaktdaten von Personalleiter Waldemar Schneider weiterleitete. Nicole Hirsch, die bis dahin schon immer im Einzelhandel gearbeitet hatte, war es wichtig, auch weiterhin Kunden zu arbeiten. Daher überlegte die junge Mutter nicht lange und konnte bald in Teilzeit ihre Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin starten.

Mit der Ausbildung in Teilzeit war Nicole Hirsch bei Schäfermeier nicht die erste. Und da man mit dieser Form der Ausbildung bereits gute Erfahrung gemacht hat, kennt Waldemar Schneider gegenüber diesem Modell auch keine Vorurteile: „Oft war es so, dass die Auszubildenden viel ehrgeiziger und motivierter sind.“ Die Teilzeit-Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin dauert drei Jahre, in denen Nicole Hirsch ein- bis zweimal pro Woche die Berufsschule in Paderborn besucht.

Viele Mütter könnten in Teilzeit eine Ausbildung machen

Der Unterschied zur Ausbildung in Vollzeit: Statt der 39,5 Stunden arbeitet die heute 31-Jährige pro Woche 30 Stunden im Betrieb. Dort übernimmt sie unter der Woche überwiegend die Frühschicht bis 14 Uhr und hat so am Nachmittag Zeit für ihre Kinder, um sie mal zum Reiten oder zum Fußball zu bringen. Unterstützung bei der Betreuung der Kinder bekommt sie über die gesamte Zeit durch ihren Partner und ihren Schwiegervater.

Zurückblickend ist die dreifache Mutter mit ihrer Ausbildung zufrieden. „Man muss aber wissen, dass es anstrengend ist“, betont sie. Doch wenn man es will, so Nicole Hirsch, dann schaffe man es auch. Ob sie anderen Müttern die Teilzeit-Ausbildung empfehlen könne? Definitiv, sagt sie. Und es gebe ja auch noch viel Potenzial: „Es gibt viele Mütter, die in Teilzeit eine Ausbildung machen könnten.“

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Möglichkeit zur Ausbildung in Teilzeit bietet unter anderem die Handwerkskammer Dortmund seit Anfang 2020 als Alternative an. Zu Beginn dieses Jahres sind es 12 Azubis, die das Teilzeitmodell gewählt haben. Darunter fünf Friseurinnen und Friseure, vier Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk und drei Kaufleute im Büromanagement. Gegenüber der Gesamtzahl von 9940 Auszubildenden, die die Handwerkskammer Dortmund Ende 2022 in ihrem Gebiet zählte, ist der Anteil an Teilzeit-Azubis noch verschwindend gering. Die Handwerkskammer Dortmund, die bei den Betrieben für die Teilzeit-Ausbildung als Alternative wirbt, sieht diese als gutes Instrument, an dringend benötigte Fachkräfte zu kommen: „Insbesondere für erziehende Mütter und Väter oder Menschen, die Angehörige pflegen, bietet eine Ausbildung in Teilzeit eine gute Möglichkeit, beides zu verbinden: Familie und Ausbildung.“

Nicole Hirsch indes wird nach absolvierter Teilzeit-Ausbildung von der Fleischerei Schäfermeier nicht nur übernommen, sondern zur stellvertretenden Leiterin der Filiale in Bad Westernkotten, einem Stadtteil von Erwitte, ernannt.

