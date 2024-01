Parfümerie Douglas macht zu Weihnachten ordentlich Kasse

Von Oktober bis zum Jahresende machte Douglas sowohl in den Filialen als auch online gute Geschäfte.

Düsseldorf Der Start ins neue Geschäftsjahr, das bei Douglas mit dem Oktober beginnt, war für Europas größte Parfümeriekette erfolgreich.

Die Parfümeriekette Douglas hat nach eigenen Angaben im ersten Geschäftsquartal (Oktober bis Dezember) gute Geschäfte gemacht und den Konzernumsatz (netto) um 8,3 Prozent auf rund 1,56 Milliarden Euro gesteigert. Im, Vorjahreszeitraum lag der vergleichbare Umsatz bei 1,44 Milliarden Euro.

Fünf Milliarden Euro Jahresumsatz als Ziel

Positiv haben sich demnach sowohl das Filialgeschäft als auch der Onlinehandel entwickelt. Der Umsatz in den Filialen wuchs um 7,1 Prozent. Der Onlinehandel legte im Jahresvergleich sogar um 10,7 Prozent zu. Douglas sieht sich in der Zweikanalstrategie bestätigt. „Das für uns wichtige Weihnachtsgeschäft war sehr erfolgreich. Wir sind damit auf einem sehr guten Weg, unser Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz bis 2026 zu erreichen“, sagte Sander van der Laan, Vorstandsvorsitzender der Douglas Group. Der frühere Vorstand der Billigkette Action hatte im Oktober 2022 Tina Müller an der Spitze von Douglas abgelöst.

Douglas bietet seine Waren europaweit in rund 1850 Geschäften sowie im Internet an. Die Parfümeriekette beschäftigt nach eigenen Angaben noch rund 18.000 Mitarbeiterinnen und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 mehr als vier Milliarden Euro Umsatz.

