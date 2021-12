Reaktionen auf „NRW-Check“: Ruf nach mehr Ökostrom-Projekten

Um die Ökostrom-Erzeugung voranzubringen, will die NRW-Landesregierung den Bau von Windrädern in Wäldern erleichtern.

Essen. „NRW-Check“: Viele Menschen in NRW zweifeln am Erfolg der Energiewende. Die Landesregierung formuliert neue Ziele, die Wirtschaft macht Druck.

Um die Ökostrom-Erzeugung voranzubringen, will die NRW-Landesregierung den Bau von Windrädern in Wäldern erleichtern. Dies soll durch die Berücksichtigung von Flächen geschehen, die durch Schädlinge oder Sturm zerstört wurden, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Er präsentierte zugleich neue Zahlen zur Energieversorgungsstrategie des Landes. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien seien die Ziele in NRW nun „deutlich ambitionierter“ als bisher.

Für die Photovoltaik strebt Pinkwart eine Verdreifachung, möglichst Vervierfachung der Leistung (derzeit rund sechs Gigawatt) bis zum Jahr 2030 an. Bei der Windenergie wolle er eine Verdopplung von zuletzt sechs auf dann zwölf Gigawatt in zehn Jahren erreichen. Insgesamt soll in NRW der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung auf mehr als 55 Prozent bis zum Jahr 2030 steigen.

Im „NRW-Check“ auf Basis einer Forsa-Umfrage für unsere Redaktion ist deutlich geworden, dass viele Menschen in NRW Zweifel am Erfolg der Energiewende haben. Fast zwei Drittel glauben demnach nicht, dass der Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 gelingen könne. Den Versuch eines vorgezogenen Kohleausstiegs halten dennoch 58 Prozent für richtig, nur 34 sprachen sich dagegen aus. Fast ein Drittel der Befragten befürchtet einen Verlust von Arbeitsplätzen in NRW als Folge der Energiewende. Nur zehn Prozent erwarten einen Zuwachs.

„Ich kann die Skepsis der Menschen, ob die Energiewende gelingt, auch ihre Sorgen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen ebenso nachvollziehen wie ihren verständlichen Wunsch, möglichst schnell aus der Kohle aussteigen zu wollen“, kommentierte NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt G. Kirchhoff die Ergebnisse. „Allen muss bewusst sein, dass wir hier eine Operation am offenen Herzen unserer Industrienation vor uns haben. Und uns in Nordrhein-Westfalen betrifft dies als Industrieland Nummer eins in besonderem Maße.“

Kullmann sieht insbesondere neue Bundesregierung in der Verantwortung

Christian Kullmann, Präsident des Branchenverbands VCI und Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik, sieht insbesondere die neue Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Verantwortung. „Die neue Bundesregierung weiß, dass mit der Energiewende für Deutschland viel auf dem Spiel steht“, sagte Kullmann unserer Redaktion. „Wenn die Regierung all das, was sie sich vorgenommen hat, auch umsetzt, dann kann auch der Kohleausstieg planmäßig gelingen.“

Der Essener Energiekonzern RWE mahnt eine schnelle Umsetzung von Projekten zur Erzeugung von klimaneutralem Strom an. „Jetzt sind alle gefragt mitzuhelfen, damit der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft schnell gelingt – Politik, Unternehmen und Gesellschaft“, sagte Katja Wünschel, die bei RWE für den Ausbau von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen zuständig ist. „Übers Wollen wurde lange diskutiert, jetzt geht’s ums Umsetzen. Wenn schnell Erfolge sichtbar werden, wird das die Zuversicht der Menschen vergrößern.“ RWE stehe jedenfalls bereit, jedes Erneuerbaren-Projekt anzugehen, das möglich sei – „gerade auch in unserem Heimatmarkt NRW“.

Kirchhoff: „Ich setze hier ausdrücklich auf die Grünen“

Deutschland habe „die weltweit ambitioniertesten Klimaschutzziele“, sagte NRW-Arbeitgeberpräsident Kirchhoff und verwies auf die angestrebte Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 sowie den geplanten Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Daher sei die Politik besonders gefordert. „Wettbewerbsfähige Energiepreise und absolute Versorgungssicherheit mit Strom zu jeder Zeit und bei jedem Wetter sind für unsere Industrie und ihre Arbeitsplätze von existenzieller Bedeutung“, erklärte Kirchhoff. „Ist das nicht gewährleistet, scheitert die Energiewende.“ Es sei nun ein „sehr viel höheres Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren“ erforderlich. „Denn wir müssen so schnell wie möglich Stromnetze und -speicher, Solarparks und Windkraftanlagen, neue Gaskraftwerke zur Überbrückung und die Ladeinfrastruktur ausbauen sowie eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen können.“

Damit seien „gigantische Investitionen“ verbunden, die alle spätestens im Jahr 2025 genehmigt sein müssten, damit sie 2030 gebaut sein können, sagte Kirchhoff. „Das sind nur acht Jahre. Ich setze hier ausdrücklich auf die Grünen, denn es ist oft ihre Kernklientel, die den Ausbau von regenerativen Energien oder Stromtrassen blockiert. Das muss sich schleunigst ändern, sonst ist das alles nicht zu schaffen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft