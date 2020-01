Wolfsburg/Hagen. Autobauer VW will Prevent auf 100 Millionen Euro Schadenersatz verklagen. Am Mittwoch geht es bei Gericht aber um umgekehrte Forderungen.

Schadenersatzklage von Prevent - VW klagt mächtig zurück

Längst nimmt der Branchengigant VW kein einziges Teil mehr beim Prevent-Konzern ab, dennoch setzt sich der seit 2015 währende Streit zwischen dem weltgrößten Autobauer und dem Zulieferer weiter mit harten juristischen Bandagen fort. Der Automobilhersteller hat nach Informationen unserer Redaktion Klagen auf Schadenersatz eingereicht und will insgesamt hundert Millionen Euro zurück, die nach Angaben des Unternehmens durch Lieferstopps der beiden Prevent-Unternehmen „ES Guss“ und „Car Trim“ dem Volkswagen-Konzern entstanden sind.

Alle Verträge gekündigt

Car Trim und ES Guss hatten im August 2016 kurz nach der Übernahme durch Prevent die Belieferung von Volkswagen mit Sitzteilen und Getriebegehäusen eingestellt, um höhere Preise durchzusetzen. Nach VW-Angaben kam es daraufhin zu einem Produktionsstillstand in sechs deutschen Werken, rund 7500 Mitarbeiter in Emden mussten in Kurzarbeit gehen. Um die Produktion nicht weiter zu gefährden, verbesserte VW zunächst die Konditionen für die Zulieferer und kündigte jedoch ab März 2018 alle Verträge mit Prevent und seinen Töchtern.

Diese Marschroute des VW-Konzerns traf auch das Hagener Presswerk TWB-Prevent mit seinen 2018 noch rund 470 Beschäftigten - und zwar hart. Die Hagener fertigten zum damaligen Zeitpunkt eigens für VW entwickelte Sitzkomponenten. Rund Dreiviertel des Umsatzes machte die Produktion für den Konzern aus, als VW im März 2018 sämtliche Verträge für alle Marken mit einer Jahresfrist kündigte. Der Versuch von Prevent, die Einhaltung der Verträge gerichtlich einzuklagen, scheiterte vor dem Landgericht Dortmund zuletzt Ende Februar vergangenen Jahres. Der Zulieferer zog in die nächsthöhere Instanz. Das Oberlandesgericht Düsseldorf soll nun an diesem Mittwoch erneut entscheiden, ob Prevent für die Kündigung entschädigt werden muss. Der Streitwert liegt laut OLG bei zwölf Millionen Euro, also deutlich niedriger als die umgekehrte Rechnung, die nun die Juristen des Autobauers aufmachen.

Dass VW nun seinerseits zwei Tage vor dem Berufungstermin in der Landeshauptstadt die Klagekeule schwingt, kann Zufall sein. Für die Marke Skoda wurde die die 100-Millionen-Euro Klageschrift in Braunschweig eingereicht. Für alle übrigen Volkswagen-Marken soll das Oberlandesgericht Dresden die Zuständigkeiten klären. Die Klagen richten sich nach Informationen unserer Redaktion nicht nur gegen die Zuliefererfirmen, sondern auch gegen die Prevent-Investmentgesellschaften selbst.

In dem juristischen Nachspiel will Volkswagen jetzt seine Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Ein VW-Sprecher sagte: „Die Lieferstopps im August 2016 durch ES Guss und Car Trim waren vertrags- und rechtswidrig – das wurde mittlerweile durch diverse erst- und zweitinstanzliche Urteile bestätigt. Volkswagen ist verpflichtet, den uns widerrechtlich zugefügten Schaden geltend zu machen.“ Das Management von Prevent war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Kuriose Entwicklung in Hagen

Mindestens das Hagener Unternehmen geriet über die Auseinandersetzung an seine Grenzen. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre und nach den Niederlagen gegen VW vor Gericht eskalierte die Situation in Hagen. Gegen Anfang 2019 ausgesprochene Kündigungen klagten die meisten Beschäftigten.

Im Sommer entschied ein Hagener Gericht in den ersten Fällen, dass die Kündigungen unwirksam seien. Im September sperrte Prevent die eigenen Beschäftigten über Nacht aus, um Oktober ein neues Unternehmen, die „Presswerk Hagen GmbH“, zu gründen, offenbar um für andere Automobilhersteller weiter zu produzieren. Kurioserweise in denselben Werkshallen wie TWB, getrennt lediglich durch einen auf den Boden gemalten Strich. Bei TWB arbeiten nach Informationen dieser Zeitung aktuell noch rund einhundert Beschäftigte daran, Produkte für Ford herzustellen. Weitere rund einhundert Mitarbeiter stünden noch auf der Lohnliste von Prevent, seien aber seit Monaten freigestellt, erklärte ein Betriebsratsmitglied.