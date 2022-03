Schauinsland-Reisen geht in die vierte Generation

Duisburg. Der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen stellt seine Weichen für die Zukunft. Dabei sollen Familientraditionen gewahrt werden.

Der treibt die Planungen für die Zukunft voran. Ab sofort gehört mit Steffen Kassner der Sohn von Geschäftsführer Gerald Kassner zum Team. Somit geht das Unternehmen in die vierte Generation.

„Wir sind schon immer besonders stolz darauf gewesen, unseren Erfolg als mittelständisches Familien-Unternehmen erreicht zu haben“, sagt Gerald Kassner. Sein Sohn soll Schauinsland-Reisen in den nächsten Jahren von allen Seiten kennenlernen, um die Geschäftsführung dann zu übernehmen. Derzeit unterstützt Steffen Kassner den Hoteleinkauf in Ägypten.

Schauinsland-Reisen kommt gut durch die Krise

„In den nächsten Jahren will ich Schauinsland-Reisen noch genauer kennenlernen, schaue aber gleichzeitig darauf, welche Themen wir angehen müssen, um unser Unternehmen für die Zukunft weiter modern aufzustellen“, so der 27-Jährige. Den Reiseveranstalter sieht er dabei bereits auf einem guten Weg. „Viele Touristiker hat es in den vergangenen zwei Jahren extrem hart getroffen und durch die Pandemie hat sich in der Branche viel verändert.“ Schauinsland-Reisen konnte zuletzt dennoch einige neue Mitarbeiter gewinnen, insgesamt sind es jetzt 447. Mit ihnen gemeinsam will Kassner das Geschäft nun weiter vorantreiben.

