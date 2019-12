Schweizer Mutter von DEW

Schmolz+Bickenbach (S+B) ist der Schweizer Mutterkonzern der Deutschen Edelstahlwerke mit fünf Standorten und noch rund 4000 Beschäftigten in NRW.

Größter DEW-Standort ist Witten mit zirka 1800 Beschäftigten inklusive des spezialisierten Standortes Hattingen (etwa 60 Beschäftigte). In Siegen arbeiten ca. 1200 Mitarbeiter, in Krefeld 630, in Hagen 410.

Unter der Marktschwäche hat DEW ebenso zu leiden wie der Mutterkonzern. S+B meldete für das 3. Quartal Einbrüche bei den Auftragsbeständen um 46,6 Prozent (392 Kilotonnen gegenüber 734 Kilotonnen im Vorjahresquartal). Die Produktion sank um 23,9 Prozent auf 395 Kilotonnen (3/2018: 519 Kilotonnen). Es wurde bewusst unterhalb der Auftragsmenge produziert, um die eigenen Lager zu leeren.

Der Absatz sank um 13,8 Prozent auf 405 Kilotonnen (3/2018: 470 Kilotonnen).

Der Umsatz sank um 14,1 Prozent auf 670 Millionen Euro (3/2018: 780 Mio.) Das Konzernergebnis betrug minus 419,8 Millionen Euro (minus 3,7 Mio.), da erhebliche Wertberichtigungen auf Anlagenbestände vorgenommen werden mussten.