Berlin Am Donnerstag wollen die Piloten "Eurowings" lahmlegen. Sie streiken aber nicht für mehr Geld, sondern für bessere Arbeitsbedingungen.

An klassischen Eurowings-Airports wie Frankfurt, Köln oder Hamburg drohen zahlreiche Flugausfälle

Den Piloten geht es um etwas anderes als Geld

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu einem Streik bei der Lufthansa-Tochter "Eurowings" aufgerufen, vorerst nur am Donnerstag, dann allerdings: ganztägig. Noch sind die konkreten Folgen für die Passagiere unklar. Aber an klassischen Airports des Billigfliegers wie Frankfurt, Köln, Düsseldorf oder Hamburg drohen womöglich Ausfälle oder Verspätungen.

Es geht nicht um Tarifverhandlungen. Die Piloten kämpfen vielmehr für bessere Arbeitsbedingungen, beispielsweise für längere Ruhepausen und kürzere Flugdienstzeiten. Seit 2015 hat es hier nach Angaben der Gewerkschaft keine Anpassungen gegeben.

Hinter den Tarifpartnern liegen zehn Verhandlungsrunden, die "zu keiner nennenswerten Annäherung" geführt hätten, wie die Gewerkschaft beklagte. Der Arbeitskampf kommt nicht überraschend, nachdem die Vereinigung schon eine Urabstimmung abgehalten hatte – ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Am Donnerstag dürften nicht allzu viele Maschinen von Eurowings abheben: Streik beim Billigflieger.

Die Eurowings-Geschäftsführung kritisierte die Forderungen scharf: "Trotz zweier anstehender Gehaltserhöhungen in den nächsten vier Monaten von deutlich mehr als zehn Prozent fordert die VC 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Absenkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden", erklärte Finanz- und Personalchef Kai Duve. Dies würde 20 Prozent der Eurowings-Flüge "unmöglich machen". Dafür zu streiken sei "völlig unverhältnismäßig und unverantwortlich".

Zugleich zeigte sich die Airlines mit Blick auf die Auswirkungen des Streiks gelassen, "da nur der Flugbetrieb der Eurowings Deutschland bestreikt wird, nicht der der Eurowings Europe". Außerdem habe Eurowings "zahlreiche Wetlease-Partner" - gemietete Flugzeuge einschließlich Crew - unter Vertrag, erklärte das Unternehmen.

Der Arbeitskampf beim Billigflieger wird am Donnerstag von Mitternacht bis 23.59 Uhr dauern. Aufgrund des mangelnden Entgegenkommens des Managements bleibe nur die Option, den Forderungen mit einem Arbeitskampf Nachdruck zu verleihen, so die Gewerkschaft. Sie will Verbesserungen beim Manteltarifvertrag erzwingen.

Im Sommer hatten die Piloten auch bei der Lufthansa einen Tag lang gestreikt. Als sich eine zweite Streikwelle abzeichnete, kam es dann zur Einigung. Ähnlich könnte es jetzt auch bei der Tochtergesellschaft laufen.

Die Arbeitsbelastung sei erheblich gestiegen, erklärte die Gewerkschaft. Der Arbeitgeber schöpfe regelmäßig die Einsatzzeit des Personals bis zum zulässigen Maximum aus - kein akzeptabler Dauerzustand aus der Sicht der Vereinigung Cockpit.

