Studie: Wegen Inflation mehr Preisvergleich und Panikkäufe

Krefeld. Die hohe Inflation führt einer Umfrage zufolge zu mehr Preisvergleichen. Vor allem Jüngere neigen zu vorgezogenen Panikkäufen.

Nach drei Jahrzehnten weitgehender Stabilität steigen die Preise im Rekordtempo. In Nordrhein-Westfalen betrug die Inflation im ersten Halbjahr durchschnittlich 6,9 Prozent. Das kräftige Plus lässt die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht kalt. Einer Umfrage zufolge vergleichen vier von fünf Deutschen wieder häufiger die Preise und hamstern bei bestimmten Produkten.

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat sich im Auftrag des Onlinehändlers Galaxus genauer angeschaut, wie die Menschen mit dem Phänomen Inflation umgehen. Zwei von drei der 1001 repräsentativ Befragten in Deutschland erwarten im Laufe des Jahres eine Preissteigerung von mehr als fünf Prozent. Demnach sind vor allem Ältere, die sich an hohe Teuerungsraten in den 70er Jahren erinnern können, skeptisch. Drei Viertel der über 70-Jährigen befürchten eine Inflation über fünf Prozent. In der Altersgruppe der konsumstarken 30- bis 39-Jährigen ist es nur jede und jeder Zweite.

Aus Angst Anschaffungen vorziehen

Die zunehmend angespanntere finanzielle Lage in den Haushalten führt der Studie zufolge dazu, dass die Preise vor dem Einkauf intensiver verglichen werden. Nach Einschätzung des Onlinehändlers Galaxus sind die Unterschiede bei den verschiedenen Anbietern aber gering. „Die Preise für Zahnbürsten, Kaffeemaschinen oder Handys sind im Internet so dynamisch und leicht zu vergleichen, dass Händler die höheren Preise im Einkauf nicht eins zu eins ihrer Kundschaft weiterreichen können“, sagt Finanz- und Einkaufschef Hendrik Blijdenstein. „Würde es trotzdem einer versuchen, würde er auf seiner Ware sitzenbleiben.“ Eine Ausnahme seien knappe Güter wie Grafikkarten und Spielekonsolen.

Aus den Ergebnissen der GfK-Befragung schließt man bei Galaxus, dass die galoppierende Inflation zum Teil auch zu „Panikkäufen beziehungsweise zu Sicherheitskäufen“ führe. Mehr als jeder oder jede Vierte ziehe Anschaffungen vor – aus Furcht vor noch stärker steigenden Preisen. Offenbar sind diese Reaktionen eine Generationenfrage. Laut Studie neigt ein Drittel der Jüngeren zu Panikkäufen, bei den Älteren ist es nur ein Fünftel.

