Das Logo der Deutschen Telekom: Der Konzern will bundesweit rund jede fünfte Filiale schließen.

Unternehmen Telekom will jede fünfte Filiale in Deutschland schließen

Bonn. Die Telekom kündigt einen massiven Umbau an: Sie schließt jeden fünften Shop in Deutschland. Das liegt vor allem am Online-Handel.

Großer Umbau bei der Deutsche Telekom: Der Konzern will jede fünfte ihrer Filialen in Deutschland dichtmachen. Damit sollen rund 800 Stellen eingespart werden. Hintergrund ist der „Online-Boom“ und das veränderte Verhalten von Kunden, erklärte das Bonner Unternehmen am Dienstag.

Konkret bedeutet das in Zahlen: Insgesamt sollen 99 der 504 eigenen Telekom-Shops bis Ende 2021 geschlossen werden. Daneben gibt es allerdings noch Franchise-Filialen und Partner-Shops, die Telekom-Produkte anbieten.

So gebe es in vielen Städten mehrere Anlaufstellen, die nicht mehr genügend Zulauf von Kunden hätten, erklärte ein Sprecher. Die Schließungen seien übers gesamte Bundesgebiet verteilt.

Telekom streicht jede fünfte Filiale – Konzern will Vertrieb verbessern

Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis zum Ende der Umstrukturierung ausgeschlossen sein – stattdessen sollen die Stellen über Abfindungen, Altersteilzeit oder Wechsel auf andere Jobs im Konzern eingespart werden.

Die Gewerkschaft Verdi, die daran beteiligt war, den Umbau möglichst sozialverträglich zu gestalten, begrüßte die Einigung. Nach Angaben der Telekom werden weiterhin 86 Prozent der Kunden einen Telekom-Shop im Umkreis von 20 Kilometern haben. Zudem soll das Zusammenspiel von stationären und digitalen Vertriebswegen verbessert werden.

Deutsche Telekom – mehr zum Thema:

Einen Rechtsstreit führte das Unternehmen kürzlich wegen eines Streaming-Produkts: Telekom darf „StreamOn“ vorerst nicht mehr anbieten. Diskutiert wird derzeit auch der Ausbau des 5G-Netzes: Die Telekom hat dabei Konkurrenz von United Internet bekommen. Dabei fließt Geld in die Staatskasse: 5G-Mobilfunkauktion bringt Staatskasse 6,6 Milliarden Euro. (les/dpa)

