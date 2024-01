Tesla muss wegen der Lage im Roten Meer die Produktion in seiner Gigafactory in Grünheide bei Berlin stoppen.

Werk in Grünheide

Berlin. Tesla muss die Produktion in Grünheide bei Berlin wegen der Angriffe der Huthis im Roten Meer weitgehend stoppen. Es fehlen Bauteile.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla muss die Produktion in Grünheide bei Berlin wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer für rund zwei Wochen weitgehend stoppen. Da sich die Transportwege verschieben, ist eine Lücke in den Lieferketten entstanden, wie Tesla am Donnerstag mitteilte.

„Aufgrund fehlender Bauteile sind wir daher im Zeitraum zwischen dem 29. Januar und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen. Ab dem 12. Februar wird die Produktion wieder vollumfänglich aufgenommen“, erklärte das Unternehmen.

Tesla stellt Produktion in Grünheide zeitweise ein: „Lücke in den Lieferketten“

„Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Roten Meer und die damit verbundenen Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der Guten Hoffnung wirken sich auch auf die Produktion in Grünheide aus“, teilte Tesla mit. „Durch die erheblich längeren Transportzeiten entsteht eine Lücke in den Lieferketten.“

Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi-Rebellen im Jemen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden die wichtige Handelsroute daher zunehmend. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer.

In der erst 2022 eröffnete Fabrik werden verschiedene Modelle des US-Autobauers hergestellt. Sie ist die erste Produktionsstätte von Tesla in Europa und eine der größten E-Auto-Fabriken Deutschlands. Pro Tag werden dort im Schnitt rund 750 Auto gefertigt, das Werk hat 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

