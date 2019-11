Thyssenkrupp – IG Metall zieht rote Linien für Aufzug-Deal

In der Essener Thyssenkrupp-Zentrale laufen Planspiele zu einem Verkauf der Aufzugsparte mit mehr als 50.000 Beschäftigten.

Essen. Die IG Metall knüpft einen Verkauf von Thyssenkrupp Elevator an Bedingungen. NRW-Gewerkschaftschef Giesler nennt „roten Linien“ für Aufzugsparte.

Die IG Metall knüpft einen möglichen Verkauf der Thyssenkrupp-Aufzugsparte mit weltweit mehr als 50.000 Beschäftigten an Bedingungen. „Jedem möglichen Käufer, der bei einem Bieterwettstreit mitmacht, muss klar sein, dass es rote Linien gibt, die wir nicht überschreiten werden“, sagte Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, im Gespräch mit unserer Redaktion. So fordert die IG Metall unter anderem Standort- und Beschäftigungsgarantien. Direkt geht Giesler auf den finnischen Aufzugkonzern Kone ein, der sich als möglicher Käufer in Stellung gebracht hat.