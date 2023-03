49-Euro-Ticket Deutschlandticket: Was wir schon wissen - und was noch nicht

Essen. Ab 1. Mai soll das 49-Euro-Ticket starten und Bus- und Bahnfahren billiger machen. Einige Details zum "Deutschlandticket" sind noch zu klären.

Das 49-Euro-Ticket soll am 1. Mai starten , der Verkauf soll am 3. April starten .

soll , der Verkauf soll am . Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets vom Sommer 2022 geht als "Deutschlandticket" in den Verkauf.

in den Verkauf. Gibt es das Deutschlandticket nur digital? Viele Fragen beim Deutschlandticket sind noch offen.

Die Idee klingt einfach: Mit dem 49-Euro-Ticket soll Bus- und Bahnfahren attraktiver werden - bundesweit und einheitlich zum günstigen Preis. Um den "Deutschlandticket" genannten Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das die Ampel-Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im vergangenen Sommer den stark gestiegenen Energiepreisen entgegen setzte, wurde lange gerungen. Bund und Länder haben jetzt den Start zum 1. Mai beschlossen. Einige Details sind derzeit aber noch offen. Fragen und Antworten:

Das Deutschlandticket: Wann soll es starten?

Bund und Länder haben sich am 27. Januar auf einen Start im Regionalverkehr zum 1. Mai geeinigt. Es steht aber noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Das Vorhaben betrifft beihilferechtliche Fragen, die die Kommission derzeit überprüft.

Welche Verkehrsmittel kann man mit dem Deutschlandticket nutzen?

Mit dem 49-Euro-Ticket sollen Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr bundesweit genutzt werden können - also von Sylt bis Berchtesgaden und von Aachen bis Frankfurt/Oder, egal ob Regionalbahn oder -express, S-, U-, Stadt- oder Straßenbahn. Fernzüge - ICE, IC oder EC - sind ausgeschlossen. Allenfalls auf Teilstrecken, wo bereits jetzt auch ein Fernzug mit Nahverkehrsticket genutzt werden darf, würde auch das 49-Euro-Ticket gelten. Und was die Deutsch-Bahn-Konkurrenz angeht: Anbieter wie Flix-Bus und -Train sind ausgeschlossen.

Darf ich mit Deutschlandticket auch 1. Klasse fahren?

Nein, das Ticket soll nur in der 2. Klasse gelten.

Wo und wie ist das Deutschlandticket erhältlich?

Die Bundesregierung gibt vor, dass das 49-Euro-Ticket nur im Abo erhältlich sein wird, jedoch monatlich kündbar sein soll. Am Automaten - wie beim 9-Euro-Ticket - wird das Ticket voraussichtlich nicht erhältlich sein. Kaufen kann man es in den Kundencentern der Nahverkehrsunternehmen, online in den Ticket-Shops der Nahverkehrsanbieter und in deren Apps. ---> Hier gehts zu den Ticket-Shops im VRR.

Zudem ist die App "Dein Deutschlandticket" schon startklar - sie soll Anfang März an den Start gehen. Das teilte der Entwickler "Mobility Inside" am Dienstag (7. März) mit. In der App lässt sich das "Deutschlandticket" kaufen, der Abschluss sowie die Kündigung des Abos soll in wenigen Schritten ermöglicht werden. In der App können auch weitere Services - wie zum Beispiel E-Scooter- oder Bike-Sharing-Angebote - verknüpft werden. Weitere Fahrkarten, zum Beispiel für den Fernverkehr oder die Fahrradmitnahme, sollen ebenfalls bald in der App verfügbar sein.

Gibt es das Deutschlandticket nur digital?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will ein rein digitales Ticket: "Attraktiv, digital, einfach", so seine Vorstellung. Doch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) fürchtet, so all die Menschen vom Kauf auszuschließen, die kein Smartphone haben oder eben nicht online-affin sind, wie etwa viele Ältere. Der VDV forderte deshalb zuletzt zumindest übergangsweise, das 49-Euro-Ticket auch als Karte auf Papier auszustellen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) teilt mit, über die Kundencenter der Verkehrsunternehmen wird das Ticket als Chip-Karte erhältlich sein. Bund und Länder haben sich hier noch nicht endgültig einigen können, wie digital das Ticket zumindest am Anfang wird. Der Bundesverkehrsminister ergänzte dann Ende Januar, "digital" heiße für ihn "nicht nur per Handy."

Und wie sieht's mit dem 49-Euro-Ticket in Papierform aus?

„Es kann keine Deutschlandtickets in Papierform geben“, bekräftigte Bundesverkehrsminister Wissing nach dem Kabinettsbeschluss zum Deutschlandticket Ende Januar: Nur dort, wo die Verkehrsunternehmen ihre Technik nicht schnell genug umstellen könnten, werde es bis Ende des Jahres 2023 Übergangslösungen geben. Dem Ministerium zufolge kann das etwa ein zusätzlicher Gültigkeitsnachweis auf Papier sein - aber auch dazu müsse ein Abo abgeschlossen werden.

Ist das 49-Euro-Ticket tatsächlich ein "Schnäppchen"?

Vor dieser Frage stehen vor allem die Menschen, die bereits ein Ticket-Abo haben: Lohnt sich das Deutschlandticket?

...wenn man eigentlich nur im Nahbereich unterwegs ist und auf weiteren Strecken lieber den Fernzug nimmt, als zigmal umzusteigen?

unterwegs ist und auf weiteren Strecken lieber den Fernzug nimmt, als zigmal umzusteigen? ...wenn man mit dem bisherigen Ticket zu bestimmten Zeiten weitere Personen kostenfrei mitnehmen kann und das öfter macht oder sich gar ein Ticket mit mehreren Personen teilt?

kann und das öfter macht oder sich gar ein Ticket mit mehreren Personen teilt? ...wenn auch die Fahrradmitnahme beim bestehenden Ticket inklusive ist und man das häufig nutzt?

Das Deutschlandticket wird diese Extras nicht bieten, oder höchstens mit Aufpreis, wie es etwa der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bei der Fahrradmitnahme plant und wie es dann bundesweit erhältlich sein soll, sofern der Beschluss dazu fällt.

Gibt es zum Deutschlandticket auch ein Fahrradticket im Abo?

Noch fehlt dazu der Beschluss, aber geplant ist, dass es neben dem 49-Euro-Ticket für 29 Euro ein Fahrrad-Monatsticket im Abo geben wird, sagt ein Sprecher des VRR. Auch dieses Abo wäre dann monatlich kündbar. Daneben bleibt es aber bei den bestehenden Angeboten, Fahrräder in der Bahn mitzunehmen.

Fallen alle bisherigen Tickets für das Deutschlandticket weg?

Nein, das ist nicht vorgesehen! Das Deutschlandticket soll das Ticket-Angebot ergänzen, heißt es etwa beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und bei der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd. Auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) will sein bisheriges Ticket-Angebot beibehalten. Es soll dort also auch weiterhin Angebote wie "Firmen-", "Bären-" oder "Schoko-Ticket" geben, 10er-Karten, 24-Stunden-Tickets oder auch das "SchönerTag"-Ticket.

Wie soll die Umstellung auf das Deutschlandticket laufen?

Wer schon ein Abo-Ticket hat, wird vom jeweiligen Verkehrsunternehmen angeschrieben und muss sich dann entscheiden, ob er oder sie zum Deutschlandticket umschwenkt, oder das bestehende Ticket zum bisherigen Preis behält. Zudem bieten einige Nahverkehrsunternehmen, wie etwa die Ruhrbahn, bereits jetzt im Internet ein Formular für Abo-Kunden, die auf das Deutschlandticket umstellen wollen, wenn es verfügbar ist.

Kann man auch bei "Bären-" und "Schoko-Ticket" zum Deutschlandticket wechseln?

Kunden mit dem für Ältere angebotenen "Bären-Ticket" soll ein Wechsel zum Deutschlandticket möglich gemacht werden, teilt der VRR auf Anfrage mit. Bei den Schüler-Fahrkarten ("Schoko-Ticket") war das Stand Januar noch offen. NRW-Verkehrsministerium und die Verkehrsverbünde suchten nach einer Lösung für alle NRW-Schülerinnen und Schüler, hieß es beim VRR. Das Schoko-Ticket ist nach VRR-Angaben das meist verkaufte Abo-Ticket in NRW und hat 365.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Dürfen "Bären-Ticket"-Nutzer auch mit dem Deutschlandticket weiterhin in der 1. Klasse fahren?

Nutzer wünschen sich das sehr, sagt der VRR, der nach eigenen Angaben "auch auf Bundesebene an Lösungen" arbeitet. Im Gespräch sei ein "1.-Klasse-Aufschlag" für das 49-Euro-Ticket.

Wie steht es um das Job-Ticket, wenn das Deutschlandticket kommt?

Bisher können Arbeitnehmer mit Zuschuss des Arbeitgebers ein Job-Ticket vergünstigt bekommen. Das soll auch beim 49-Euro-Ticket möglich werden, denn beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sieht man gerade bei Berufs-Pendlern großes Potential zum Umstieg auf Bus und Bahn durch das 49-Euro-Ticket. Der Modus, auf den sich Bund und Länder nun geeinigt haben, sieht vor, dass Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen sollen, das Ticket mit einem fünfprozentigen Abschlag zu kaufen. Voraussetzung ist, dass sie es mit einem Abschlag von mindestens 25 Prozent an ihre Beschäftigten weiterreichen. Dann würde das Ticket Beschäftigte nurmehr knapp 37 Euro im Monat kosten.

Bereits jetzt gehören Job-Tickets zu den meist verkauften Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr. Diskutiert wird auf Ebene der Länder-Verkehrsminister auch über Angebote für Großkunden; der Rat der Stadt Stuttgart etwa hat Ende Januar dem Vorschlag von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zugestimmt, allen städtischen Bediensteten das 49-Euro-Ticket kostenfrei zu geben.

Was wird aus dem Semesterticket in NRW, wenn das 49-Euro-Ticket da ist?

Nach Angaben des VRR können Studierende ein Ergänzungsticket zu einem bislang nur landesweit gültigen Semesterticket per App erwerben - zu einem Aufpreis von 12,33 Euro im Monat. Für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie für das Sozialticket steht eine solche Lösung noch aus.Das Semsterticket kostet bis dato 36 Euro im Monat und ist NRW-weit gültig. Studierendenvertreter hatten gefordert, das Deutschlandticket Studierenden zum halben Preis zu ermöglichen.

Gibt's ein Deutschland-Ticket auch für Familien?

Es gibt Forderungen nach Sonderregeln für Familien, die nach den bisherigen Plänen für jedes Familienmitglied ab sechs Jahren ein eigenes Ticket erwerben müssten - anders als bei vielen bestehenden Ticketangeboten wie dem Ticket 2000, wo etwa abends und an Wochenenden mehrere Personen mitgenommen werden dürfen.

Gibt's noch günstere Tickets als das 49-Euro-Ticket?

So verlockend es ist, für 49 Euro im Monat bundesweit im Nahverkehr jeden Bus und jede Bahn nutzen zu können, ohne sich Gedanken über Verbundgrenzen und Tarife machen zu müssen: Gelegenheitsnutzer, die ein Abo scheuen, finden in NRW seit gut einem Jahr einen landesweiten elektronischen Nahverkehrstarif per App: "Eezy.NRW" rechnet nur ab, was man an Kilometern fährt - Luftlinie, zuzüglich Grundpreis und gedeckelt bei 30 Euro innerhalb von 24 Stunden. Und wem ein 4er-Ticket in der Preisstufe A im Monat reicht, zahlt im VRR aktuell 11.50 Euro für vier Fahrten innerorts. Doch wenn diese vier Fahrten über drei Preisstufen führen, also z.B. in die übernächste Stadt, dann sind schon 50,60 Euro fällig.

Wie sieht es beim Deutschlandticket mit Übertragbarkeit aus?

Das 49-Euro-Ticket ist nur persönlich nutzbar, jemand anderes darf es nicht mitnutzen, wie etwa im VRR beim "Ticket 2000".

Ist beim Deutschlandticket auch die Fahrradmitnahme inklusive?

Der VRR überlegt ein Extra-Ticket für die Fahrradmitnahme - laut Berichten könnte es 29 Euro im Monat kosten. Aus dem 49-Euro-Ticket würde dann ein 78-Euro-Ticket... Auch hier sind Details noch zu klären.

Kann man mit dem Deutschlandticket auch Hunde mitnehmen?

Hunde könnten extra kosten. Welches Ticket nötig ist, hängt von den Vorgaben des jeweiligen Verkehrsverbunds ab. Im VRR und im VRS beispielsweise fahren Hunde grundsätzlich kostenlos mit. Aber das halten wohl nicht alle Verkehrsverbünde in Deutschland so.

Ab wann kann man das Deutschlandticket bestellen?

Verkaufsstart des bundesweiten Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll der 3. April sein. Manche Unternehmen bieten bereits jetzt an, sich für ihren Newsletter einzutragen, damit man schnell informiert ist, wenn feststeht, wann das 49-Euro-Ticket kommt.

Gibts auch ein 49-Euro-Ticket für Schüler, Studierende oder Geringverdienende?

"Die Details zu Ermäßigungen für Schüler, Studenten oder Auszubildende sowie Regelungen für Geringverdiener werden von den Ländern und Verkehrsverbünden geklärt. Sobald hier Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren", teilt der Verkehrsverbund Rhein-Sieg mit. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert, die 49 Euro für das Deutschlandticket seien für viele Menschen nicht zu finanzieren. Er fordert: "Wir brauchen ein bundesweites Sozialticket!" Ohnehin sagen Forscher, dass der Preis des Deutschlandtickets zu hoch sei; würde es 29 Euro kosten, wären "die allermeisten Verkäufe zu erwarten", meint etwa Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe Digitales am Wissenschaftszentrum Berlin.

Sind Kinder unter 6 Jahre auch beim 49-Euro-Ticket beim Bus- und Bahnfahren kostenlos?

Ja, im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (Abkürzung: ÖPNV), brauchen kleine Kinder zwischen 0 und fünf Jahre auch beim Deutschlandticket keine eigene Fahrkarte. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn reisen Kinder bis einschließlich 14 Jahren kostenfrei, wenn eine Begleitperson mitfährt, die mindestens 15 Jahre alt ist. Aber in IC, ICE und EC gilt das 49-Euro-Ticket ja in der Regel nicht (siehe oben).

Führt das 49-Euro-Ticket wieder zu überfüllten Zügen?

Das 9-Euro-Ticket, Vorreiter des Deutschlandtickets, war im Sommer '22 überwiegend als "Ausflugsticket" genutzt worden, sagt ein Sprecher des Verkehrsverbunds VRS. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen bilanzierte nach dem Sommer: 40 Prozent nutzten das 9-Euro-Ticket für Besuchsfahrten, 37 Prozent für Wege zur Arbeitsstätte, 33 bzw. 32 Prozent für Ausflüge und Städtereisen. Das 49-Euro-Ticket zielt auf einen nachhaltigeren Effekt, denn das Ticket wird nicht nur einmalig drei Sommermonate gelten.

Wie lange soll es das 49-Euro-Ticket geben?

Für 2023 und 2024 ist die Finanzierung zwischen Bund und Länder geklärt. Ob es das 49-Euro-Ticket über 2024 hinaus geben wird, ist angesichts der enormen Kosten für Bund, Länder und Verkehrsverbünde noch nicht absehbar. Viel wird auch davon abhängen, ob das Deutschlandticket der erhoffte Verkaufserfolg wird.

Bleibt der Preis des Deutschlandtickets unverändert?

Bis dato ist es so, dass die Preise für Nahverkehrstickets jährlich angehoben werden. Zuletzt etwa hatte der VRR für dieses Jahr die Ticketpreise um durchschnittlich 3,9 Prozent erhöht. Auch das Deutschlandticket dürfte nicht dauerhaft für 49 Euro zu haben sein. Von 2024 an soll der Ticketpreis "an die Inflation angepasst" werden.

Wieviel Geld kostet das Deutschlandticket Bund und Länder?

Der Bund stellt den Ländern von diesem Jahr an bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro sowie zusätzliche Regionalisierungsmittel zur Verfügung, über deren Höhe Ende 2024 neu entschieden werden soll. Die Länder wollen ebenfalls 1,5 Milliarden Euro einbringen. Es werden allerdings höhere Einführungskosten erwartet, die Bund und Länder sich im ersten Jahr teilen wollen.

Lesen Sie auch den Kommentar von Stephan Hermsen: Deutschlandticket: So fährt die Mobilitätswende vor die Wand

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Verbraucher