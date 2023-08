Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof – hier der Standort Rhein Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim – sucht neue Arbeitskräfte.

Essen. Die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof braucht Verstärkung für das Weihnachtsgeschäft. Bundesweit ist die Personalsuche angelaufen.

Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht zur Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft in großem Umfang neue Arbeitskräfte. Das Ziel sei, deutschlandweit rund „3500 neue Kolleginnen und Kollegen an den Start“ zu bringen, schreiben Unternehmenschef Olivier Van den Bossche und Arbeitsdirektor Guido Mager in einem „Mitarbeiter-Brief“, der unserer Redaktion vorliegt. Gesucht würden „Verkaufsunterstützer“ und „Weihnachtsaushilfen“ für die bundesweit 91 Filialen. Außerdem solle es Ausschreibungen geben, um alle festen Stellen, die derzeit offen seien, zu besetzen. Es gehe um Beschäftigte, „die beraten, verkaufen und kassieren“.

Das „Recruiting“ sei in allen Filialen angelaufen, erklären die Firmenchefs. „Für die ersten zu besetzenden über 1000 Stellen haben wir bereits innerhalb der ersten Woche eine überwältigende Anzahl von Bewerbungen bekommen.“ Der „Zielwert“ für den Dezember dieses Jahres sei 3500 neue Beschäftigte.

Zur Strategie von Galeria gehöre es, die Filialen stärker „lokal auszurichten“, erklären Olivier Van den Bossche und Guido Mager in dem Brief an die Beschäftigten. Dafür seien nicht nur entsprechende Sortimente erforderlich, sondern auch mehr Personal. „Wir bereiten uns mit Hochdruck auf das im Oktober beginnende neue Geschäftsjahr vor“, betonen die Manager. Beim Essener Warenhauskonzern wird die Jahresbilanz traditionell Ende September geschlossen.

Turbulente Monate für Galeria-Beschäftigte

Hinter den Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof liegen turbulente Monate. Deutschlands einziger verbliebener Warenhauskonzern hat zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein Insolvenzverfahren durchlaufen und mittlerweile abgeschlossen.

Von zahlreichen Standorten hat sich Galeria verabschiedet, unter anderem in Gelsenkirchen und Duisburg (Düsseldorfer Straße). Weitere Filialen sollten voraussichtlich im Januar kommenden Jahres schließen. Die Unternehmenschefs Van den Bossche und Mager schreiben in dem Mitarbeiter-Brief von einer „nicht so einfachen Zeit“, betonen aber, optimistisch auf die kommenden Monate zu blicken.

