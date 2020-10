Warnstreik in NRW: Busse, Bahnen und Kitas sind betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat in NRW erneut zu Warnstreiks im öffentlichien Nahverkehr aufgerufen. Montag und Dienstag sollen Busse und Bahnen in mehreren Städten im Depot bleiben. Aber auch Kitas sind betroffen.

Essen. Verdi hat für Montag und Dienstag zum Streik aufgerufen: Diesmal sind in NRW nicht nur Busse und Bahnen betroffen – eine Übersicht.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag in NRW erneut zum Streik aufgerufen. Diesmal sollen allerdings nicht nur Busse und Bahnen stillstehen.

In vielen Orten in NRW sind am Dienstag auch Kitas betroffen: Auch hier hat Verdi zum Streik aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Belegschaft, etwa eine maximale Arbeitszeit im Fahrdienst auf zehn Stunden. Bislang sind es zwölf Stunden.

Volle Straßen, Busse und Bahnen in den Depots: Erneut müssen Pendler wegen ganztägiger Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr mit Einschränkungen zurechtkommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu ganztägigen Warnstreiks am Montag und Dienstag mit Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen ist der Nahverkehr unter anderem unter anderem in Düsseldorf, Düren, Hagen, Münster, Krefeld und Köln.

Arbeitsniederlegungen wird es auch in Essen und Mülheim geben - dort fahren nach Aussage der bei der Ruhrbahn am Montag und Dienstag keine Busse und Bahnen. Man rechne mit flächendeckenden Ausfällen der Verbindungen, sagte eine Verdi-Sprecherin.

Am Dienstag wird es mancherorts zu weiteren Verbindungsausfällen kommen. Dann geht es um einen anderen Tarifkonflikt, und zwar um den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD). Dessen Entgeltvereinbarung übernehmen die Nahverkehrsbetriebe, daher werden sich deren Beschäftigten am Arbeitskampf um diesen Vertrag beteiligen. Zum Beispiel in Köln fahren auch am Dienstag keine Stadtbahnen. Regionalzüge und S-Bahnen sind von den Arbeitsniederlegungen nicht betroffen.

Warnstreik in NRW: Attraktivere Rahmenbedingungen um die Zukunft zu sichern

Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Belegschaft. Die maximale Arbeitszeit im Fahrdienst soll von 12 auf 10 Stunden sinken, die Ruhezeit nach Schichtende soll von 10 auf 11 Stunden steigen. „Trotz Arbeitsverdichtungen durch das steigende Verkehrsaufkommen und daraus resultierend konstant hohen Krankenzahlen kommen die Arbeitgeber bisher nicht auf uns zu“, sagte Peter Büddicker, Verdi-Landesfachbereichsleiter Verkehr in NRW. „Um die Zukunft des ÖPNVs zu sichern, brauchen wir dringend attraktivere Rahmenbedingungen.“

Der Warnstreik betrifft ganz NRW, allerdings werden wohl nicht in allen Landesteilen die Busse und Bahnen ausfallen. In Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Bielefeld und Solingen sollen nur die Kundenzentren der Nahverkehrsunternehmen bestreikt werden und nicht die Fahrverbindungen.

Warnstreik in NRW: Gewerkschaft Verdi fordert bundesweit einheitlichen Tarif

„Wir hoffen, dass das Eindruck macht“. In der Tarifauseinandersetzung gehe es diesmal nicht alleine um Fragen der Entlohnung, sondern auch der Arbeitsbedingungen (Hier können Sie direkt zu weiteren Informationen scrollen), erklärte Büddicker.

Hintergrund der Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt.

Warnstreik in NRW: Wo Busse und Bahnen in den Depots bleiben

In vielen Städten an Rhein und Ruhr bleiben Busse und Bahnen am kommenden Montag und/oder Dienstag von Betriebsbeginn bis -Schluss im Depot, so kündigen örtliche Verkehrsunternehmen an:

In Düsseldorf hat die Gewerkschaft Verdi die Rheinbahn auch am Montag, 19. Oktober, zu einem Warnstreik aufgerufen. Alle U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Rheinbahn werden dann ganztägig nicht fahren. „Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen", kündigte das Unternehmen am Freitag an.

Am Montag werden die HCR-Busse in Herne das Depot an diesem Tag nicht verlassen können. Die Bahnen der Bogestra werden jedoch bedient.

In Gelsenkirchen liegt der öffentliche Personennahverkehr am Donnerstag lahm.

Bus- und Bahnnutzer in Duisburg werden sich kommende Woche ebenfalls mit der Suche nach anderen Fortbewegungsmöglichkeiten beschäftigen müssen. Für Dienstag, den 20. Oktober, kündigt Verdi den nächsten ganztägigen Streik bei der DVG an.

Auch in Essen und Mülheim fährt am Montag kein Bus und keine Bahn, hat die Ruhrbahn erklärt.

Am Montag, 19. Oktober, müssen die Busse der Vestischen voraussichtlich erneut auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen bleiben.

Beim Hagener Nahverkehrsbetrieb sind ebenfalls Streik angekündigt. Die Gewerkschaften haben für Montag und Dienstag erneute Streiks in Hagen angekündigt. Einen Notfahrplan wird es nicht geben.

Am 19. und 20. Oktober stehen Busse und Bahnen in Mülheim wieder still. Verdi ruft zum Warnstreik auf. Fahrgäste müssen Ausweichwege suchen.

Die Gewerkschaften verlängern Warnstreik im ÖPNV in Gladbeck um einen weiteren Tag. Die Vestische legt den Betrieb auch am 20. Oktober still.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn in Essen für Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober erneut zum Warnstreik auf.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes auch in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zum Warnstreik auf.

Pendler in Wetter und Herdecke sollten am Montag und Dienstag einen Plan B in der Tasche haben. Der Busverkehr wird erneut bestreikt.

Es ist wieder soweit. Die Gewerkschaft kündigt erneut Warnstreiks bei der Bogestra in Witten an. Zwei Tage sollen sie dauern, mit unterschiedlichen Folgen.

Pendler aufgepasst: Am Montag wird die Rheinbahn bestreikt. Betroffen sind alle Bus- und Bahnlinien im Kreis Mettmann. Streiks auch am Dienstag.

Warnstreik in NRW: Gewerkschaft fordert auch Verbesserungen bei Überstunden und Schichtdiensten

Verdi kämpft um einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr, davon etwa 30.000 in NRW. Bislang konnte sich die Gewerkschaft nicht mit der Arbeitgeberseite, den kommunalen Verkehrsunternehmen, einigen.

Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten im ÖPNV in Deutschland bundesweit einheitliche Regelungen beim Ausgleich von Überstunden, den Zulagen für Schichtdienste sowie der Nachwuchsförderung. Derzeit werden in den 16 Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden ausgehandelt.

Ein Bus des Oberhausener Verkehrsbetriebes STOAG beim Streik am vergangenen Dienstag. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte nach der ersten Warnstreikrunde erklärt, sie sei „nicht zuständig für das Führen von Tarifverhandlungen im Nahverkehr“. Tarifregelungen könnten nur in den jeweiligen Bundesländern abgeschlossen werden.

Warnstreik in NRW: In diesen Städten sind auch die Kitas betroffen

Verdi ruft am Dienstag Beschäftigte der Mülheimer Verwaltung zum Streik auf. Auch Kitas werden bestreikt.

Für die Essener besonders spürbar: Die Entsorgungsbetriebe und die städtischen Kitas werden ebenfalls am Dienstag wieder bestreikt. Viele Eltern müssen also sehen, wie sie ihre Kinder betreuen, zudem bleiben die Tonnen ungeleert. Auch diesmal wird die Leerung wohl nicht nachgeholt.

In Oberhausen kommt es am Dienstag erneut zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Diesmal sollen auch Beschäftigte in Kitas Arbeit niederlegen.

Nicht nur der ÖPNV wird am Dienstag in Herne bestreikt, auch Stadtverwaltung und Kitas bleiben geschlossen. Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen.

Auch in Gelsenkirchen müssen Eltern am Dienstag mit einer Schließung der städtischen Kitas in der Stadt rechnen. Voraussichtlich wird es Angebote für Notgruppen geben, die Umsetzung dürfte jedoch in Corona-Zeiten wegen des Infektionsschutzes extrem schwierig werden. Wie viele der Kitas und Mitarbeiter sich daran beteiligen werden, ist noch offen, da der Streik wohl auch unter Mitarbeitern nicht ganz unumstritten ist.

Warnstreik-Aufruf für alle kommunalen Nahverkehrsbetriebe

Verdi betonte, im Vergleich zum Jahr 2000 sei die Zahl der Beschäftigten im ÖPNV um 18 Prozent geschrumpft, während die Anzahl der Fahrgäste im gleichen Zeitraum um ein Viertel zugenommen habe. Aufgrund der Belastungen komme es zu überdurchschnittlich hohen Krankenständen und der Anhäufung von Überstunden. Außerdem ließen der knapp bemessene Fahrplan, hohes Verkehrsaufkommen und steigende Fahrgastzahlen die Pausen verschwinden. Für die Fahrerinnen und Fahrer gebe es außerdem keinerlei Zulagen für den Schichtdienst.

Zum Warnstreik seien alle Betriebe aufgerufen, die unter den Tarifvertrag des Nahverkehrs in NRW fallen, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. Die Beschäftigten hätten am vergangenen Dienstag gezeigt, dass sie bereit seien, in großer Zahl in den Warnstreik zu treten.

Als Folge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen unterdessen stark zurückgegangen. Inzwischen sind zwar wieder mehr Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs, die Zahlen von vor der Krise werden aber noch nicht wieder reicht. So berichtet etwa die Düsseldorfer Rheinbahn, dass die Zahl der Fahrgäste aktuell bei 70 Prozent des Werts vom Oktober vergangenen Jahres liege. (red mit dpa)

»

