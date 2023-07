Warnstreiks: Gewerkschaft Verdi ruft Amazon-Beschäftigte auf

In Hamburg demonstrierten Amazon-Beschäftige am Montag unter dem Motto "Make Amazon Pay! Für gute und gesunde Arbeit bei Amazon!"

Dortmund/Rheinberg/Werne. Bis einschließlich Donnerstag will Verdi Amazon-Standorte bestreiken. Betroffen sind die Verteilerzentren in Dortmund, Werne und Rheinberg.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon Beschäftigte für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen seien die Verteilerzentren in Dortmund, Werne und Rheinberg, teilte die Gewerkschaft mit. Anlass für den Warnstreik ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag „Prime Day“.

Gestreikt wird den Angaben zufolge deutschlandweit in zehn Verteilerzentren. An einigen Standorten war die Arbeit bereits am Sonntag niedergelegt worden. Verdi fordert für die Beschäftigten seit Jahren unter anderem die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels und den Abschluss eines Tarifvertrages. (dpa)

