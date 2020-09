Warum Porsche-Händler Hülpert auf eine Millionen-Wette baut

Was von außen noch wie ein schickes normales Autohaus aussieht, soll ab Ende des Jahres Kunden in eine digitale Erlebniswelt entführen. Das neue Porsche-Zentrum am Dortmunder Flughafen ist der Prototyp für die weltweit 887 Verkaufsstandorte der Porschehändler.

Holzwickede/Zuffenhausen. Die Hülpert Gruppe aus Dortmund investiert trotz Krise als erster Händler Millionen in den Prototyp der künftigen Porsche-Erlebniswelten.

Es ist die vermutlich größte Investition, die ein Autohändler in Deutschland in diesen Tagen unternimmt. Die Hülpert-Gruppe aus Dortmund lässt in Sichtweite zum Flughafen ein neues Porschezentrum für rund 20 Millionen Euro hochziehen. „Es ist der erste Neubaupilot, der nach der neuen Corporate Architecture ,Destination Porsche’ gestaltet ist“, erklärt eine Porsche-Sprecherin. Vorbild für alle derzeit 887 Porschezentren weltweit – und allemal für die 88 in Deutschland.

Garant für gute Erlöse

Die Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen gehören zu den ganz wenigen Marken weltweit, die gerade noch Gewinne machen. In der Regel gilt dies auch für die Händler. Auch die mittelständische Dortmunder Hülpert-Gruppe dürfte froh sein, Porsche anbieten zu können, denn bei den Volumenmarken VW, Seat oder Audi sind Margen und Markt ganz andere. Einzig Skoda scheint aktuell einigermaßen in der schwarzen Spur zu bleiben.

Christoph Kösters arbeitet seit 16 Jahren bei der VAG-Hülpert-Gruppe, die sich zu Jahresbeginn neu sortiert hat. Der 46-Jährige ist jetzt gemeinsam mit Jürgen Hens Geschäftsführer der „Hülpert Lifestyle Holding“ hinter der sich die Luxusmarke Porsche verbirgt. Als vor zwei Jahren die Investitionsentscheidung fiel, hatte man natürlich nicht mit Corona gerechnet. Foto: Andreas Buck / Andreas Buck / FUNKE Foto Services

In Zeiten wie diesen in der Automobilbranche rund 20 Millionen Euro für einen Neubau in die Hand zu nehmen, ist ein ziemliches Wagnis. Andererseits nehmen Autobauer bei ihrer Markenstrategie keine Rücksicht auf Liquidität der Händler. Wer nicht nach den Vorgaben baut, verliert. Schon so manches Autohaus ist in der Vergangenheit so aus einer Marke zwangsweise ausgestiegen. Aber bei Porsche? Bislang war der Verkauf der Edelkarossen nicht nur Garant für gute Umsätze, sondern auch für Erlöse.

Kösters: „Es ist eine Evolution“

Wie dies in Zukunft sein wird, hängt auch davon ab, in welchem Umfang die Autobauer selbst ihre Modelle über digitale Plattformen vermarkten werden. Tesla hat das Onlinegeschäft eingeläutet und die anderen ziehen nach. Daraus ergibt sich die neue Strategie im stationären Handel, die vermutlich nicht nur für die Automobilbranche ein richtiger Ansatz sein könnte. „Wir schaffen hier kein normales Autohaus. Es ist mindestens eine Evolution“, sagt Christoph Kösters, einer von beiden Geschäftsführer der Hülpert-Lifestyle Holding, in der die Luxusmarke Porsche angesiedelt ist. Und es ist für die Hülpert-Gruppe auch finanziell ein außergewöhnliches Projekt. „Eine Investition in dieser Größenordnung tätigt momentan kein anderer Händler in Deutschland“, sagt Kösters.

Eine Mischung aus Stolz, der Porsche-Pilot zu sein, und Anspannung ob des kaufmännischen Risikos ist dem 46-Jährigen anzumerken, während er durch den 6300 qm großen Neubau führt, in dem noch die Handwerker den Takt angeben. Die Musik stammt von Trennjägern, Bohrmaschinen und Rührmixern statt vom 911er mit dem spezifisch satten Sound eines besonderen Verbrenners, wie man es in einem Porschezentrum gewohnt ist.

Vier Schnell-Ladesäulen auf dem knapp 25.000 Quadratmeter großen Porschegelände sollen Zukunft symbolisieren. In der zentrale in Zuffenhausen beteuert man zwar, dass Elektromobilität diese Zukunft sei. Porsches Entwicklungschef Michael Steiner trat aber am Dienstag ein bisschen auf die Bremse und warb für E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren, die man in Zukunft selbst herstellen wolle. Foto: Andreas Buck / Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Die Porsche-Destination will auch hier neue Standards setzen. Der Aufbruch in die Elektromobilität soll mit dem neuen Zentrum symbolisiert werden. Neben verschiedenen Porschewelten, animiert mit viel digitaler Technik, einer Café-Lounge und Bar mit Blick in die gläserne Werkstatt sowie einer E-Mobilitätswelt, symbolisieren nicht zuletzt die vier Gleichstrom-Schnellladesäulen vor dem Haupteingang an der Carrera-Straße 1 (so lautet die Adresse bei Eröffnung Ende des Jahres), dass auch Porsche elektrisch wird.

Auch SUV Macan bald vollelektrisch

Mit dem Taycan hat man in Zuffenhausen tatsächlich ein Modell auf die Straße gebracht, das mit Tesla mindestens auf Augenhöhe fährt. „Die Zukunft gehört aus unserer Sicht der Elektromobilität. Die Cross-Turismo-Version des neuen Porsche Taycan wird Anfang 2021 debütieren“, teilt eine Porsche-Sprecherin mit, dass bei den Modellen bald nachgelegt wird. Ende 2021 soll dann auch der Sport-SUV Macan vollelektrisch auf den Markt kommen, heißt es.

Seit Oktober 2019 haben auch die Zuffenhausener einen Online-Vertriebskanal. Dennoch müssen sich Porschehändler weniger sorgen als andere, von den Autobauern selbst aus dem Geschäft gedrängt zu werden. Man habe bewusst kein direktes Vertriebsmodell umgesetzt, heißt es aus der Zentrale: „Unsere Händler sind weiterhin der Vertragspartner des Kunden, die den direkten Kontakt mit unseren Beratern sehr schätzen.“ Demnächst in der Erlebniswelt am Flughafen.