Essener Steag plant Riesen-Solarkraftwerk auf Sizilien

Der kommunale Energiekonzern Steag wird immer internationaler und ein Stück grüner: Das unter dem Kohleausstieg leidende Essener Unternehmen plant ein Solarstrom-Großprojekt in Italien. Auf der Mittelmeerinsel Sizilien will die Steag-Tochter Solar Energy Solutions spätestens ab dem Jahr 2021 rechnerisch 350.000 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie versorgen. Die geplante 440-Megawatt-Photovoltaik-Freiflächenanlage wäre eine der größten in Europa.

Als Investor und Partner gewann Steag Solar Energy Solutions (SENS) den Infrastruktur-Investor KGAL. Der bayrische Vermögensverwalter und die Würzburger Solar-Tochter der Steag besiegelten ihr gemeinsames Projekt mit einem entsprechenden Vertrag in Mailand. Beide betonten zudem, es solle nur der Auftakt für weitere europäische Grünstrom-Projekte sein. „Italien, Spanien und Deutschland sind für die SENS im Jahr 2020 die drei wichtigsten europäischen Märkte. Hier sehen wir enormes Potenzial – nicht nur aus Eigenentwicklungen“, sagt SENS-Geschäftsführer André Kremer.

Die Steag steht mit ihren Kohlekraftwerken in Deutschland enorm unter Druck. Die Energiewende hat einige Kraftwerke unrentabel werden lassen, Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen Jahren eingebrochen. Nach mehreren freiwilligen Stilllegungen drohen dem Konzern künftig auch erhebliche Nachteile durch den verabredeten Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038. Laut einem Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium sollen ab 2027 Steinkohlekraftwerke auch zwangsweise und ohne Entschädigung stillgelegt werden. Die Steag protestiert dagegen und hat bereits „lange Rechtsstreitigkeiten“ angekündigt, sollten die Pläne umgesetzt werden.

Geothermie auf Java, Kohlekraft in Kolumbien

Weil das Geschäft mit konventionellem Strom zumindest in Deutschland absehbar endlich ist, versucht die Steag seit längerem umzusteuern, was aufgrund der knappen Finanzmittel nicht leicht fällt. Partnerschaften wie die mit dem Investor KGAL in Italien sind derzeit der beste Weg, bei den Erneuerbaren Energien zu wachsen. Ohnehin trägt das Auslandsgeschäft der Steag längst mehr zum operativen Gewinn bei als das Inlandsgeschäft. Zuletzt investierte Steag etwa in Geothermie auf der Insel Java, sie betreibt Solar- und Windkraftanlagen in Europa sowie Steinkohlekraftwerke in Kolumbien, auf den Philippinen und in der Türkei. Dagegen wurde im Heimatmarkt jüngst der Plan für ein Gaskraftwerk an der Kokerei in Bottrop vom Betreiber Arcelor Mittal kurzerhand abgesagt.

Die schwierige Gesamtlage, die ungewisse Zukunft, aber auch die zunehmend internationale Ausrichtung hat fünf der sechs Ruhrgebiets-Kommunen dazu bewogen, ihre Steag-Anteile verkaufen zu wollen. Duisburg, Bochum, Essen, Oberhausen, Dinslaken und Dortmund hatten die Steag vor Jahren dem Chemiekonzern Evonik für 1,2 Milliarden Euro abgekauft. Nun hält nur noch die Westfalenmetropole an ihrem 36-Prozent-Anteil fest. Als mögliche Käufer wurden zuletzt Finanzinvestoren, der tschechische Energiekonzern EPH und als Favorit der Entsorgungsriese Remondis aus Lünen gehandelt. Auch die Steag betreibt Müllverbrennungsanlagen.

Offensive im Grünstrom

Steag-Chef Joachim Rumstadt baut den Konzern um. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Das Steag-Management baut den Konzern ungeachtet aller Spekulationen zum bevorstehenden Eigentümerwechsel weiter um. Dazu gehört der Ausbau der Erneuerbaren Energien vor allem in Südeuropa. Das Sizilien-Projekt ist ein wichtiger Baustein dafür. „Mit diesem Großauftrag startet unsere jüngste Tochtergesellschaft durch“, lobte Steag-Chef Joachim Rumstadt die Solar-Tochter SENS. Alle Photovoltaik-Parks auf der größten Mittelmeerinsel sollen bis Ende 2021 direkt an das Netz des italienischen Netzbetreibers Terna angeschlossen werden.

Mit 440 Megawatt Leistung würde es eine der größten Freiland-Photovoltaikanlagen Europas werden. Derzeit plant der spanische Energiekonzern Iberdrola in der Extremadura im Südwesten des Landes mit 590 Megawatt das bisher größte Solarkraftwerk des Kontinents.