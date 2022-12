Öffnungszeiten Geschäftsöffnungszeiten Silvester: So öffnen NRW-Supermärkte

Essen. Wie lange öffnen Supermärkte und Discounter an Silvester in NRW? Feste Regeln für die Öffnungszeiten gibt es nicht - wir geben einen Überblick.

Wie öffnen die Geschäfte an Silvester in NRW? Wie lange haben Supermärkte und Discounter geöffnet?

Eine feste Regel gibt es an Silvester in NRW nicht: Das Ladenöffnungsgesetz sieht für diesen Tag keine feste Regel vor.

Geschäftsöffnungszeiten in NRW: Wie öffnen die Supermärkte? Wir geben einen Überblick.

Die Silvesterparty steht an, aber der Kühlschrank ist noch leer? Oder fehlt für die Feier zum Jahreswechsel noch die richtige Dekoration? Keine Sorge, auch an Silvester haben die Geschäfte in NRW geöffnet.

Geschäftsöffnungszeiten an Silvester: So öffnen Supermärkte

Silvester gilt nicht als Feiertag. Eine klare Regel, wie lange die Geschäfte am 31. Dezember geöffnet haben dürfen, gibt es nicht. In Hessen, Thüringen und Bremen ist das anders: Hier müssen die Geschäfte an Silvester schon um 14 Uhr schließen - gesetzlich vorgeschrieben.

Das Ladenöffnungsgesetz in NRW regelt unter anderem die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Wie zum Beispiel den Verkauf von frischen Brötchen an Feiertagen. Eine feste Regel für Silvester sieht das NRW-Gesetz aber nicht vor.

Geschäftsöffnungszeiten an Silvester: Supermärkte und Discounter schließen früher

In der Regel öffnen und schließen die Supermärkte und Discounter an Silvester früher als gewöhnlich.

Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter an Silvester in NRW: Auch am letzten Tag des Jahres können Kunden noch einkaufen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hinweis: Grundsätzlich können die Öffnungszeiten von Filiale zu Filiale variieren. Häufig lassen sich die Öffnungszeiten der einzelnen Filialen auf der Homepage der Firmen nachschauen.

Lidl: In der Regel schließen die Lidl-Filialen um 16 Uhr.

In der Regel schließen die Lidl-Filialen um 16 Uhr. Aldi Süd und Aldi Nord: Hier schließen die Filialen in der Regel um 16 Uhr.

Hier schließen die Filialen in der Regel um 16 Uhr. Rewe: Teilweise öffnen die Rewe-Filialen am Silvester bis 18 Uhr. Auch hier können die Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale auf der Rewe-Homepage nachgeschaut werden.

Teilweise öffnen die Rewe-Filialen am Silvester bis 18 Uhr. Auch hier können die Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale auf der Rewe-Homepage nachgeschaut werden. Edeka: Bis mindestens 14 Uhr haben die Edeka-Filialen am letzten Tag des Jahres 2022 geöffnet.

Bis mindestens 14 Uhr haben die Edeka-Filialen am letzten Tag des Jahres 2022 geöffnet. Kaufland: Auch hier schließen die Filialen in der Regel um 16 Uhr. Teilweise öffnen die Geschäfte der Kette aber auch länger.

Auch hier schließen die Filialen in der Regel um 16 Uhr. Teilweise öffnen die Geschäfte der Kette aber auch länger. Netto: Ein größerer Teil der Netto-Filialen im Ruhrgebiet öffnet an Silvester bis 18 Uhr. Auch hier lohnt ein Blick auf die Homepage der Kette.

Ein größerer Teil der Netto-Filialen im Ruhrgebiet öffnet an Silvester bis 18 Uhr. Auch hier lohnt ein Blick auf die Homepage der Kette. Real: Real-Märkte schließen teilweise um 15 Uhr an Silvester.

An Neujahr bleiben Supermärkte und Discounter geschlossen. Im Jahr 2023 fällt der erste Tag des neuen Jahres auf einen Sonntag, im Jahr 2024 dann fällt Neujahr auf einen Montag - die Geschäfte dürfen an diesem Feiertag trotzdem nicht öffnen.

