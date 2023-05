Heizungsgesetz: Verbände aus NRW warnen vor Mieterhöhungen

Düsseldorf. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) könnte in steigenden Mieten resultieren, warnen zwei Verbände aus NRW. Vermieter sollten daher unterstützt werden.

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) und der Deutsche Mieterbund (DMB) Nordrhein-Westfalen kritisieren die geplante Ausgestaltung des Gebäudeenergiegesetztes (GEG). Die Verbände warnen in einer gemeinsamen Pressemeldung vor steigenden Mieten und fordern von Seiten des Bundes mehr finanzielle Unterstützung von Vermietern.

„Allein in den Beständen der VdW-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen müssen wegen der geplanten Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent an erneuerbaren Energien die Heizungsanlagen von etwa 600.000 Wohnungen ausgetauscht werden“, erklärt VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung eco2nomy kämen allein auf die dem bezahlbaren Wohnen verpflichtete Wohnungswirtschaft in den kommenden 20 Jahren bundesweit Kosten von rund 61 Milliarden Euro zu.

Weitere Mietsteigerungen sind für Mieterinnen und Mieter nicht verkraftbar

Weil die bisher angedachte Förderung aber nur auf private Hauseigentümer mit bis zu sechs Wohneinheiten ziele, sei damit zu rechnen, dass die durch den Heizungstausch entstehenden Kosten teilweise in Mietpreiserhöhungen resultiere. „Schon jetzt zahlen viele Mieterhaushalte für ihre Wohnung mehr als die maximal verkraftbaren 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens. Die weiteren Steigerungen würden eine deutliche Überlastung für viele Menschen bedeuten“, erläutert Hans-Jochem Witzke, 1. Vorsitzender des DMB NRW.

Zwar sähen die jetzigen Pläne zur Ausgestaltung des GEG auch steuerliche Förderungen für Wohnungsunternehmen und -genossenschaften vor. Diese Maßnahmen gingen aber an vielen Vermietungsgenossenschaften vorbei, argumentiert Rychter, der stattdessen direkte Zuschüsse für den Heizungsaustausch fordert.

Die Verbände VdW Rheinland-Westfalen und DMB NRW schließen sich mit ihren Forderungen einem Positionspapier des Deutschen Mieterbunds und des GdW (Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen) auf Bundesebene an.

