IW und Ernst&Young fordern Schuldenschnitt fürs Ruhrgebiet

Wer aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf fährt und das Thema Schuldenerlass anspricht, erntet im besten Fall beredtes Schweigen, eher aber spöttische Kommentare und geballtes Unverständnis. „Als ob Ihr nicht genug Subventionen gekriegt hättet“, heißt es oft, „andere haben es auch geschafft, sich zu entschulden, wir in Düsseldorf zum Beispiel.“ Oder einfach: „Selbst Schuld.“ Dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beim Thema Altschuldenfonds eher zurückhaltend agiert, kommt in der Landeshauptstadt gut an. Doch selbst marktliberale Ökonomen und strenge Wirtschaftsprüfer sehen das anders.

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und die weltweit renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young sprechen sich inzwischen für einen Schuldenschnitt armer Kommunen aus, vor allem der Ruhrgebietsstädte. Ihre Analysen sind identisch und eindeutig: Aus eigener Kraft werden die meisten Revierstädte sich niemals aus dem Schuldensumpf befreien können – und somit nahezu handlungsunfähig bleiben. Was für die Bürger noch weniger Schwimmbäder und Bibliotheken sowie marodere Schulen und Straßen bedeutet. Und für die Städte den Wegzug wohlhabender Bürger. Am Ende der Abwärtsspirale stehen dann noch mehr Schulden.

Ein kurzer Blick auf die Pro-Kopf-Verschuldung der NRW-Kommunen genügt, um zu erahnen, warum das Thema Schuldenschnitt immer lauter diskutiert wird: In Mülheim lasten mehr als 10.000 Euro kommunale Schulden auf jedem Bürger der Stadt, dreimal so viel wie im Landesschnitt und mehr als siebenmal so viel wie in Düsseldorf. In Oberhausen (8909 Euro) sieht es ähnlich dramatisch aus, in den Nachbarstädten nicht viel besser.

Die Zinswende wäre fatal

Was die Pro-Kopf-Zahlen noch nicht aussagen: Die Schuldenberge wie die knapp 1,6 Milliarden Euro in Oberhausen oder die 2,2 Milliarden in Essen allein an kurzfristigen Kassenkrediten drücken den Kämmerern selbst in dieser Niedrigzinsphase Zinslasten in zweistelliger Millionenhöhe auf. Steigen die Zinsen demnächst wieder, schwinden die kleinen Spielräume, die es zuletzt zur Schuldentilgung gab, mit einem Schlag. Und weil die Städte vor allem an den hohen Sozialausgaben wenig bis nichts ändern können, gehen Sparappelle inzwischen ins Wohlfeile. Als einziger Ausweg gilt deshalb den meisten Finanzexperten inzwischen ein Schuldenschnitt.

Die Debatte darum hatte das Angebot von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angeheizt, der Bund könne die Hälfte der benötigten 40 Milliarden Euro für einen Altschuldenfonds übernehmen. Er soll vor allem Städten in NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland helfen. Den Rest müssten die Länder und Kommunen zahlen, doch Einigkeit ist weder hier noch dort in Sicht. Bayern etwa lehnt es bisher strikt ab, seine Bürger daran zu beteiligen. NRW-Regierungschef Laschet agiert bei dem Thema eher vorsichtig, sein Land wäre Hauptnutznießer einer Schuldenübernahme durch den Bund. Doch auch die meisten NRW-Kommunen erzielen jedes Jahr satte Überschüsse und zeigen wenig Lust, den Ruhrgebietsstädten zu helfen. Die SPD wirft Laschet Untätigkeit vor.

Ernst & Young: Die Schere öffnet sich weiter

Ernst & Young (EY) stellt in seiner jüngsten Studie zu den Kommunalfinanzen in Deutschland fest, dass sich bei insgesamt sinkenden Schulden „die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet“ hat. Sprich: Kommunen mit ohnehin geringen Kreditlasten konnte diese kräftig senken, arme Städte wie die im Ruhrgebiet dagegen kaum. Bernhard Lorentz, EY-Chef des Bereichs Staatsfinanzen für die deutschsprachigen Länder, fordert deshalb ein bundesweites Altschuldenprogramm. Solange es das nicht gebe, werde „der Trend anhalten, dass die Bürger vor allem in finanzschwachen Regionen immer stärker zur Kasse gebeten und kommunale Leistungen reduziert werden“.

Angesichts der wirtschaftlichen Abkühlung stünden finanzschwache Kommunen nun vor großen Herausforderungen. „Junge, gut ausgebildete Bürger wandern ab, zurück bleiben häufig ältere und weniger gut ausgebildete Personen, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind“, warnt Lorentz. Würden als Reaktion auf sinkende Einnahmen dann die Steuern erhöht und Leistungen gestrichen, sinke ihre Attraktivität weiter. Dieser Teufelskreis müsse durchbrochen werden.

IW-Finanzexperte Martin Beznoska betont, die Ruhrgebietsstädte hätten in den vergangenen Jahrzehnten sicher auch viele eigene Fehler begangen, was die Hilfsbereitschaft anderer Kommunen beeinträchtige. Doch das Hauptproblem sei nach wie vor ihre Strukturschwäche, verbunden mit geringen Einnahmen und hohen Sozialausgaben – auch durch eine stärkere Migration als in anderen Regionen. „Das Ruhrgebiet wird es aus eigener Kraft nicht schaffen“, legt er sich deshalb fest.

Gewerbesteuer abschaffen, dafür mehr Umsatzsteuer?

Er sieht allerdings das Land zuerst in der Pflicht. Dass Laschet hier eher auf der Bremse stehe, hält der Wirtschaftsforscher für falsch. Andere Länder wie Hessen mit seiner Hessenkasse oder das Saarland seien auch in Vorleistung gegangen. Natürlich müsse man einen Schuldenschnitt flankieren mit entsprechenden Auflagen für solides Haushalten. Gleichzeitig müsse das Land aber auch die Sozialausgaben der Kommunen im Blick behalten und im Notfall reagieren.

Langfristig hält Beznoska eine große Reform der Kommunalfinanzen für unabdingbar. Eine solche hatten mehrere Bundesregierungen in den vergangenen Jahrzehnten angekündigt, aber nie umgesetzt. Der IW-Experte würde die Gewerbesteuer als unsichere Haupteinnahmequelle der Kommunen am liebsten abschaffen und den Städten im Gegenzug neue, verlässlichere Einnahmen zuschlagen. Etwa einen höheren Anteil an der Mehrwertsteuer.