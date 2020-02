Thyssenkrupp-Aktionäre haben sich am Morgen nach der Entscheidung, die Aufzugsparte zu verkaufen, in Scharen von ihren Anteilsscheinen getrennt. Der Kurs der im MDax platzierten Aktie stürzte in der ersten Handelsstunde um mehr als zehn Prozent ab. Konzernchefin Martina Merz nannte das in einer Telefonkonferenz mit Journalisten „noch marktkonform“, Thyssenkrupp habe viele kurzfristig orientierte Aktionäre. Zugleich nannte sie das am Vortag zur Unterschrift gebrachte Geschäft einen „Tip-Top-Deal“.

Martina Merz hat „Träne im Auge“

Der Verkaufspreis von 17,2 Milliarden Euro sei „sehr hoch“ bei gleichzeitig hoher „Transaktionssicherheit“. Die Zustimmung der Kartellbehörden wird bis zum Sommer erwartet, was bei einem Verkauf an den finnischen Konkurrenten Kone wahrscheinlich deutlich länger gedauert hätte und schwieriger geworden wäre als beim Verkauf an Finanzinvestoren. Thyssenkrupp gebe Elevator „mit einer Träne im Auge“ ab, betonte Merz, das sei aber „die beste Lösung für alle Beteiligten“. Der Industriekonzern sei nun in der Lage, „ein neues Buch aufzuschlagen“.

Thyssenkrupp hatte sich am Vortag mit dem Konsortium aus den Finanzinvestoren Advent, Cinven und der Essener RAG-Stiftung auf die Abgabe der Aufzugsparte Elevator geeinigt, die Zustimmung des Aufsichtsrats erhalten und den Kaufvertrag bereits unterzeichnet. das Unternehmen geht zunächst in Gänze an das Konsortium, Thyssenkrupp wird sich aber anschließend wieder einkaufen. Damit erwirbt der Traditionskonzern rund 15 Prozent am künftigen Unternehmen, etwa dieser Größenordnung des Eigenkapitals entspreche das fest vereinbarte Reinvestment von 1,25 Milliarden Euro, sagte Thyssenkrupp-Finanzchef Johannes Dietsch am Freitagmorgen. Genau lasse sich das aber erst sagen, wenn die Käufer über die künftige Finanzausstattung des Unternehmens, insbesondere die Verschuldung entschieden hätten. Thyssenkrupp werde damit auch künftig an den Erlösen von Elevator teilhaben, so Dietsch.

Name fällt weg, Sitz in Deutschland

Der Sitz soll in Deutschland bleiben, diese Zusage hatte die IG Metall dem Bieterkonsortium abgerungen, der genaue Standort ist noch offen. Der Name Thyssenkrupp wird allerdings verschwinden. Die Käufer dürften „die Marke Thyssenkrupp Elevator noch für eine Übergangszeit nutzen“, werde danach aber eine neue Marke einführen, teilte der Konzern mit.

Martina Merz betonte, mit den Einnahmen sollten einerseits Schulden abgebaut, andererseits Investitionen finanziert werden. Für die genaue Verteilung der Mittel will sie sich im Vorstand bis Mai Zeit nehmen. „Dann werden wir einen detaillierten Geschäftsplan für das nächste Geschäftsjahr vorlegen und ein klares Bild zeichnen vom künftigen Thyssenkrupp ohne Elevator“, sagte die Vorstandschefin. Nun gehe „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, denn es komme jetzt „absolut darauf an, eine wertmaximierende Balance zu finden zwischen der Stärkung unserer Bilanz und sinnvollen Investitionen in unsere Geschäfte.“ Auf Nachfrage betonte Merz, der Stahl bleibe eine wichtige Säule des Konzerns, auch weil er „mit Blick auf die Geschichte des Unternehmens identitätsstiftend“ für Thyssenkrupp sei.