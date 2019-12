Neue Fleisch-Verpackung bei Aldi Süd soll Kunststoff sparen

Der Discounter Aldi Süd kommt bei der geplanten Reduzierung von Verpackungsmüll voran. Nachdem die Salatgurke von ihrer Folie befreit wurde und Plastik nach und nach weniger wird in den Regalen, wollen sich die Mülheimer nun das üppige Fleischsortiment vornehmen. Deutschlands größter Schlachter Tönnies, der sich selbst als „Exklusiv-Lieferant“ für Aldi bezeichnet, kündigte am Donnerstag an, beim Fleisch aus der Selbstbedienungs-Kühltheke „mehr als die Hälfte an Kunststoff und CO 2 “ einsparen zu wollen.

In den Filialen von Aldi Süd will Tönnies die sogenannte Flow-Pack-Verpackung einführen. Das sei „nicht weniger als die Verpackungsrevolution für die Fleischwelt“, erklärte Clemens Tönnies, Mitinhaber des Familienkonzerns aus Rheda-Wiedenbrück. Mit der Flow-Pack-Methode, die der japanische Technikhersteller Fuji entwickelt hat, könne bis zu 70 Prozent Kunststoff eingespart werden. Zudem bestehe die neue Fleisch-Verpackung nach Angaben von Tönnies „zu 100 Prozent aus recyclingfähiger Polypropylen-Folie“.

Tönnies investiert zweistelligen Millionenbetrag

„Der Umstieg auf dieses neue System ist zwar aufwendig, wir sind aber bereit, diesen zweistelligen Millionenbetrag zu investieren“, sagte Tönnies. Um das Fleisch für Aldi zu verpacken, musste der Schlachter neue Maschinen anschaffen. In die umweltfreundlichere Verpackung soll zunächst Hackfleisch gewickelt werden – laut Tönnies der größte Posten, den er an den Discounter liefert. Zu Beginn der Pilotphase sollen zunächst wöchentlich 40.000 Hack-Portionen nach der Flow-Pack-Methode ausgeliefert werden. Danach sind nach Angaben des Unternehmens Nackensteaks, Bratwurst und Gulasch an der Reihe.

Die neue Verpackungs-Technik, die das Transportvolumen im Lkw um bis zu 80 Prozent reduziere, will Tönnies nicht nur bei Aldi Süd zum Einsatz bringen. Man sei darüber auch mit anderen Händlern im Gespräch. Trotz des deutlich geringeren Volumens seien die Packungen aufgrund einer Begasung stabil, stapelfähig und auf das gesamte Fleischsortiment anwendbar.

Aldi hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 die Verpackungsmenge bei seinen Eigenmarken um 30 Prozent senken. Wo sich Verpackungen nicht vermeiden lassen, sollen diese bis 2022 vollständig recyclingfähig sein, heißt es in der Mitte 2018 verabschiedeten „Verpackungsstrategie“ des Discounters.