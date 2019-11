Online-Supermarkt Picnic baut Logistikzentrum mit Robotern

Der Online-Supermarkt Picnic hat bei seinen Investoren weitere 250 Millionen Euro eingesammelt. Darunter ist erstmals auch die ABN Amro Bank. Damit wollen die Gründer aus den Niederlanden und Deutschland ihr rasantes Wachstum finanzieren. Dazu gehört auch der Prototyp eines vollautomatisierten Logistikzentrum, das in der holländischen Stadt Utrecht geplant ist. Das große Lebensmittel-Lager, das Picnic im Ruhrgebiet plant, soll zunächst allerdings ohne Roboter funktionieren.

„Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, sagte Michiel Muller, der Picnic im Jahr 2015 in den Niederlanden mitgründete, im Gespräch mit Journalisten. In dem Einsatz von Robotern statt Menschen sieht der Unternehmer vor allem einen Hebel, die Kosten zu senken. Denn Picnic wirbt damit, Lebensmittel ab einem Bestellwert von 25 Euro kostenfrei und ohne Gebühr den Kunden bis nach Hause zu liefern. Die Software für das voll automatisierte Logistikzentrum hat Picnic ebenso selbst entwickelt wie die Elektro-Lieferwagen.

Hohe Nachfrage auch im Ruhrgebiet

Muller spricht von einer „sehr hohen Nachfrage“ – auch in Deutschland. Gestartet im Rheinland, ist Picnic seit diesem Sommer auch in den Ruhrgebietsstädten Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Moers vertreten. Stärkste Stadt in NRW ist nach Angaben des Mitgründers allerdings Mönchengladbach. Mehr als die Hälfte der Haushalte in der 260.000-Einwohner-Stadt hätten sich bei Picnic registriert, fast ein Drittel werde regelmäßig von dem Online-Supermarkt beliefert. „Das ist einzigartig“, so Muller.

Nach Angaben von Deutschland-Chef Frederic Knaudt ist die Zahl der Picnic-Kunden in NRW seit dem Start im vergangenen auf über 60.000 gestiegen. Und das Unternehmen will weiter wachsen. Im Ruhrgebiet sucht Picnic aktuell nach einem Standort für ein Logistikzentrum. Im nächsten Jahr sollen zwei weitere folgen. Rund 35 Prozent an der deutschen Landesgesellschaft hält die Edeka Rhein-Ruhr in Moers, die zudem einen Großteil der Lebensmittel für Picnic liefert.