In NRW steigen die Preise für Benzin, Diesel und Flüssiggas im Vergleich zum Vorjahr an. Das bekommen Autofahrer an der Tankstelle zu spüren. Allgemein stiegen die Preise für Verbraucher im Vergleich zu 2020.

Verbraucherpreise Preise in NRW gestiegen – was teurer wurde und was günstiger

Düsseldorf. Das Landesstatistikamt hat die Verbraucherpreise für den Februar ermittelt. Diese lagen teilweise deutlich höher als im Vorjahr. Die Details.

Die Verbraucherpreise sind in Nordrhein-Westfalen in der Coronapandemie gestiegen. Im Februar 2021 lagen sie 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Auch im Vergleich zum Januar stiegen die Preise um 0,8 Prozent an.

Es geht um Preise für Lebensmittel und Kleidung sowie andere Waren und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf, auch Mieten sind inbegriffen. Um Großanschaffungen wie ein neues Auto geht es nicht.

Kraftstoff wesentlich teurer als im Vorjahr

Ein Grund für die höheren Preise wurde nicht genannt, die Corona-Folgen dürften aber eine Rolle gespielt haben – seit Beginn der Pandemie haben sich bei vielen Unternehmen Lieferketten verschoben und ihre Arbeit hat sich verteuert.

Zudem gibt es weitere Gründe für die gestiegenen Preise – so verteuerten sich Kraftstoffe zum Jahresbeginn auch wegen der neuen CO2-Steuer. Im Durchschnitt stiegen Kraftstoffe um 5 Prozent im Preis. Benzin im wurde im Vergleich zum Februar 2020 um 4,9 Prozent teurer. Die Preise für Diesel stiegen um 5,4 Prozent. Das machte sich an vielen bemerkbar. Obwohl es auch von den Verschärfungen beim Emissionshandel betroffen ist, sanken die Preise für Heizöl um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Einige Waren deutlich teurer oder günstiger als 2020

Im Vergleich zum Februar 2020 wurden Flüssiggas (14,2 Prozent), Beetpflanzen (10,1 Prozent) und Tafelschokolade (9 Prozent) deutlich teurer angeboten. Deutlich günstiger im Vergleich zum Vorjahr zu haben waren Kartoffeln (17,7 Prozent) und Kopf- oder Eisbergsalat (8,1 Prozent).

Ebenfalls stärker als der Gesamtindex stiegen die Preise für das Bildungswesen (4,4 Prozent), Tabakwaren (3,9 Prozent) und die Wohnungsnebenkosten (2,6 Prozent) an. Weniger Geld mussten die Verbraucher für Speisefette und -öle (3,0 Prozent) und Fernwärme (2,9 Prozent) zahlen.

Möbel wurden ebenfalls teurer, im Schnitt um 1,9 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kletterten im Schnitt um 1,1 Prozent. Ein kleines Kuriosum: Während die Preise für Herrenmode um 3,1 Prozent fielen, stiegen die Preise für Damenmode um 1,9 Prozent.