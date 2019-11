Die Lufthansa will eine Billigmarke für Langstreckenflüge an den Start bringen.

Flughafen Rätselraten um künftige Rolle der Lufthansa in Düsseldorf

Düsseldorf. Der Plan der Lufthansa, eine neue Billigmarke für Langstrecken an den Start zu bringen, wirft Fragen zur Zukunft am Flughafen Düsseldorf auf.

Die Lufthansa, Deutschlands größte Airline, hat sich längst aus dem Langstrecken-Geschäft ab Düsseldorf verabschiedet. Direktflüge von dort etwa nach Florida, Miami, New York oder Havanna bietet der Konzern nur noch über seine Billigtochter Eurowings an. Im kommenden Jahr soll sich Eurowings nun ganz aus dem offenbar defizitären Geschäft mit dem Übersee-Verkehr verabschieden. Die neue Billigmarke der Lufthansa, deren Name noch nicht feststeht, soll Fernflüge allein von den großen Drehkreuzen Frankfurt und München aus anbieten. Diese Entscheidung gibt Befürchtungen Nahrung, dass der Lufthansa-Konzern künftig kaum noch Langstreckenflüge von Düsseldorf aus anbieten könnte.