„Ruhrmasters“ bringen Start-ups auf internationales Parkett

Zahlreiche Förderprogramme unterstützen Start-ups im Ruhrgebiet, die ganz am Anfang ihrer Gründertätigkeit stehen. Das neue Programm Ruhrmasters will nun etwas reifere Start-ups an die Hand nehmen und sie auf das internationale Parkett begleiten. Die Bewerbungsphase läuft noch zwei Wochen.

Das Geschäftsmodell steht, die Gründung ist vollzogen, durch die Unterstützung der Revier-Netzwerke sind die ersten Kundinnen und Kunden gefunden. Dann geht es für die Start-ups darum, selbstständig zu wachsen und sich langfristig am Markt zu etablieren. „Bislang gab es noch kein Programm, das die Teams genau an diesem Punkt des Wachstums unterstützt“, sagt Svenja Tietje, Geschäftsführerin des vom Land NRW, Ruhrgebietsstädten und der Business Metropole Ruhr getragenen Ruhrhub in Essen.

Coaching durch Experten

Gemeinsam mit der Landesinitiative #DW NRW hat der Ruhrhub deshalb das Programm Ruhrmasters aufgelegt. Es richtet sich an junge Firmen, die ihren Sitz im Ruhrgebiet, mindestens zwei bis drei Beschäftigte, erste Kunden und Umsätze und ein digitales Geschäftsmodell haben. Aus den Bewerbungen will Ruhrmasters sechs Start-ups auswählen, auf die umfangreiche Angebote wartet. Dazu gehört ein sechsmonatiges Coaching mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, die gemeinsam mit den Teams an Wachstumskonzepten arbeiten wollen.

Parallel dazu will Ruhrmasters mit den Firmen zu internationalen Start-up-Events fahren, um ihnen die Tür zu möglichen internationalen Kunden zu öffnen. Im November soll es zur Slush nach Helsinki gehen, die für sich weltgrößte Start-up-Messe wirbt. Im Februar 2023 steht dann die Mobilfunk- und Gründermesse MWC & 4YFN in Barcelona auf dem Reiseplan. „Rockt mit uns die globale Start-up-Szene. Macht das Ruhrgebiet über seine Grenzen hinaus bekannt“, heißt es in dem Aufruf.

Besuche in Helsinki und Barcelona

Über ihre Erfolge sollen die Teams dann beim nächsten Ruhrsummit am 13. Juni 2023, dem größten Start-up-Kongress an Rhein und Ruhr, berichten. Wer den Zuschlag für Ruhrmasters erhalten wird, soll bei einem Pitch-Day am 8. September ermittelt werden. Bewerbungen zum Programm unter https://ruhrhub.de/ruhrmasters.

