Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag bei der Sondersitzung des Bundestages wegen des Kriegs in der Ukraine. Deutschland hat nicht nur die Sanktionen gegen Russland auf dem Finanzsektor deutlich verschärft, sondern liefert nun doch Abwehrwaffen direkt in die Ukraine.

Krieg in der Ukraine Sauerland: An Russland-Geschäfte ist aktuell nicht zu denken

Olpe. Der Sauerländer Unternehmer Felix G. Hensel sorgt sich um Mitarbeiter in Sankt Petersburg. An Geschäfte ist aktuell natürlich nicht zu denken.

Über Nacht ist die vage Hoffnung der Wirtschaft auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt zerplatzt. Seit dem frühen Morgen des 24. Februar herrscht Krieg in Europa, angezettelt von Wladimir Putin, den kaum noch jemand Präsident der Russischen Förderation nennt. Diktator, Aggressor sind jetzt die verwendeten Attribute. Über Wirtschaftsbeziehungen zu Russland nachzudenken, scheint angesichts des Angriffs auf die Ukraine, Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht gen Westen und auch Kriegstoten aktuell kaum realitätsnah.

Eines von vielen Unternehmen aus Südwestfalen, das dort geschäftlich engagiert ist, ist die Gustav Hensel GmbH aus Lennestadt. „Unsere Mitarbeiter in Sankt Petersburg waren total geschockt, als sie an dem Morgen von den Kriegsereignissen gehört haben“, sagt Felix G. Hensel, Geschäftsführer der Gustav Hensel GmbH in Lennestadt. „Es kommen natürlich Existenzängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Tragen, denn die können sich vorstellen, was passiert“, sorgt sich Hensel in erster Linie um das 25-köpfiges Team in der Hafenstadt an der östlichen Ostsee.

Kooperation von Hensel und Mennekes in Sankt Petersburg

Das familiengeführte mittelständische Unternehmen Hensel beschäftigt insgesamt mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gehört zu den Weltmarktführern in der Elektroinstallations- und Verteilungstechnik. Produkte aus dem Sauerland sind rund um den Globus gefragt – eben auch in Russland. Gemeinsam mit Mennekes Elektrotechnik aus dem nahe gelegenen Kirchhundem betreibt Hensel ein Gemeinschaftsunternehmen in Sankt Petersburg. Wie dort in Zukunft Geschäfte gemacht werden, ist derzeit natürlich völlig offen.

Hensel berichtet von Mitbewerbern in der Branche, die Investitionen in Russland geplant hatten, sie aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen aber auf Eis gelegt haben. Wann geregelter Handel, Import und Export mit Russland und auch mit der Ukraine kurzfristig möglich sein werden, steht derzeit in den Sternen.

Der Handel zwischen Russland und Deutschland nahm 2021 wieder zu. Seit der Besetzung der Krim durch die Russische Föderation im Jahr 2014 waren die Wirtschaftsbeziehungen bereits durch Sanktionen eingeschränkt. Foto: Pascal Behning / funkegrafik nrw

Wirtschaftssanktionen der EU und der Regierungen bedeutender Wirtschaftsmächte von Japan bis hin zu den USA sollen Russland zum Einlenken bewegen. Mit Blick auf die ersten Reaktionen am Donnerstag und Freitag ist Felix G. Hensel skeptisch: „Das wird nicht reichen, um Putin zu beeindrucken.“

Die durch die Europäische Union angekündigten Maßnahmen betreffen insbesondere den russischen Finanzsektor und explizit den Export von Produkten, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden könnten (Dual use). Außerdem richten sie sich gegen handelnde Personen wie Putin selbst und seinen Außenminister Sergei Lawrow.

Walter Viegener: „Putin geht seinen Weg“

Seit diesem Wochenende ist klar, dass auch das vermeintlich schärfste Schwert, der Ausschluss vom internationalen Zahlungssystem Swift, gezogen wird. Bereits am Freitag hatte die Bundesregierung erklärt, dass Exporte nach Russland nicht mehr mit sogenannten Hermes-Bürgschaften abgesichert werden. Sie dienen dazu, die deutsche Wirtschaft vor Zahlungsausfällen zu schützen. Und es gibt den Paradigmenwechsel in der Außenpolitik: Deutschland liefert direkt Waffen ins Kriegsgebiet, um die Ukraine zu unterstützen. Die Spirale aus kriegerischer Aggression und Reaktionen der westlichen Welt dreht sich beinahe stündlich weiter.

„Wir müssen hoffen, dort überhaupt wieder tätig werden zu können“, sagt der Attendorner Walter Viegener (Viega), dessen Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von großen Bauprojekten in Russland, auch in der Hauptstadt Moskau, mit Heizungs- und Sanitärtechnik aus dem Sauerland ausstattete. Derzeit halten sich keine Viega-Mitarbeiter in Russland auf, beruhigt der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses.

Unter einem von Putin gelenkten Russland scheint ein wirtschaftliches Engagement undenkbar. „Putin geht seinen Weg“, fürchtet der erfahrene Unternehmer Viegener. Und der schien ihn, zumindest was Wirtschaftsbeziehungen angeht, geradewegs in Richtung China zu lenken. So hatte es sich bereits seit längerer Zeit abgezeichnet. Doch auch China scheint sich allmählich vom Aggressor zu distanzieren.