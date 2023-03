Tarifstreit Weitere Post-Streiks in NRW? Es wird wieder verhandelt

Düsseldorf. Drohen in NRW weitere Post-Streiks? Bei der Urabstimmung haben sich viele Beschäftigte dafür ausgesprochen. Die wichtigsten Informationen.

Drohen in NRW weitere Streiks bei der Post?

Ein Großteil der Beschäftigten votierte bei der Urabstimmung für einen unbefristeten Streik.

Trotz Streikvotums wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber aber weiter verhandeln.

Post-Streiks in NRW: Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Ein unbefristeter Streik bei der Deutschen Post mit erheblichen Verspätungen von Millionen Briefen und Paketen ist vorerst abgewendet. Zwar sprachen sich in einer Urabstimmung 85,9 Prozent der Befragten gegen das Tarifangebot der Post und für einen längeren Streik aus. Zugleich beschloss die Gewerkschaft Verdi aber, der Forderung des Unternehmens nachzukommen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Daher wird es zunächst keinen Arbeitskampf geben.

Post-Streik: Verdi verlangt 15 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte

Erneuter Post-Streik in NRW: Mitarbeitende der Post haben zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Arbeit niedergelegt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Schon an diesem Freitag sollen die Tarifgespräche, die Verdi im Februar für gescheitert erklärt hatte, weitergehen. Verdi fordert 15 Prozent höhere Entgelte, was die Post als wirtschaftlich nicht tragfähig ablehnt.

Das Ergebnis der Urabstimmung versteht Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis als Stärkung ihrer Position. „Die Arbeitgeber sind gut beraten, dieses Votum sehr ernst zu nehmen“, sagte sie. „Die Deutsche Post AG steht jetzt in der Verantwortung, durch eine deutliche materielle Verbesserung des abgelehnten Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden.“ Das Ergebnis der Befragung zeige „die Entschlossenheit unserer Mitglieder, für ein gutes Tarifergebnis zu kämpfen“.

Post-Streik in NRW: Wie liefen die Tarifverhandlungen?

Am 10. Februar hatte Verdi die Tarifverhandlungen für rund 160 000 Post-Beschäftigte wie Paketboten oder Briefträger nach drei ergebnislosen Gesprächsrunden für gescheitert erklärt. Laut Verdi sind mehr als 100.000 von ihnen Mitglieder der Gewerkschaft. Es hatte bereits zeitlich befristete Warnstreiks gegeben.

Welche Auswirkungen hatte der Post-Streik bisher in NRW?

Post-Streik in NRW: Viele Pakete blieben liegen. (Symbolfoto). Foto: Tom Weller / dpa

Zustellungen bei Briefen und Paketen sind waren auch in NRW teils über Tage verzögert. Die vergangenen Streiks aber waren immer auf wenige oder einzelne Tage zeitlich befristet.

Post-Streik in NRW: Mitarbeitende fordern mehr Lohn. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Post-Streik in NRW: Was fordert die Gewerkschaft?

Die Post bietet eine Tariferhöhung in zwei Stufen ab 2024 an, die Firmenangaben zufolge die Bezahlung um durchschnittlich 11,5 Prozent verbessern würde. Separat hierzu sollen die Beschäftigten schon ab diesem Jahr schrittweise 3000 Euro netto bekommen, die als Inflationsausgleichsprämie fließen.

Verdi ist der Auffassung, dass die Gewerkschaftsforderung nach einem Entgeltplus von 15 Prozent erfüllbar wäre und dass die Beschäftigten angesichts der hohen Arbeitsbelastung und wegen der Inflation deutlich besser bezahlt werden müssten als bisher.

Auch interessant: Neuer Tarifvertrag für NRW-Klinikpersonal sorgt für Kritik

Wenige Stunden vor Bekanntgabe des Urabstimmungsergebnisses hatte der Post-Vorstand am 9. März in seiner Jahrespressekonferenz Zahlen für 2022 vorgelegt, die insgesamt positiv ausfielen. Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um 5,7 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro - es war der vierte Jahreshöchstwert in Folge. Der Konzernumsatz legte um 15,5 Prozent auf 94,4 Milliarden Euro zu. Der Blick nach vorn ist allerdings etwas eingetrübt. Wegen der allgemeinen Konjunkturlage rechnet die Post mit sinkenden Gewinnen. (mit dpa)

