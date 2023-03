Swiss Steel will Deutsche Edelstahlwerke profitabel machen

Die Deutschen Edelstahlwerke mit seinen NRW-Standorten Witten, Siegen, Krefeld und Hagen ringen darum, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das Tochterunternehmen der Schweizer Swiss Steel hat es im Vergleich zu den Schwesterwerken in Italien, Frankreich und der Schweiz auch wegen der hohen Energiekosten am Standort Deutschland schwer. Dabei ist man auf dem Weg zum „grünen“ Stahl im Vergleich sehr weit.