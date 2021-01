Unternehmen leiden unter eklatanter Investitionsschwäche

Arnsberg Die Corona-Krise setzt der Wirtschaft mächtig zu. Selbst die Industrie "ist am Limit", warnt Unternehmer Egbert Neuhaus.

Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest spitzt sich laut Unternehmensverband Westfalen-Mitte (UVWM) zu. „Etliche Unternehmen sind finanziell am Limit“, resümiert der Verbandsvorsitzende Egbert Neuhaus aus Arnsberg: „Eine schnelle Erholung halte ich für Wunschdenken.“

Die Einschätzung basiert auf Daten der jüngsten Konjunkturumfrage des UVWM. Um die Jahreswende wurden die 350 Mitgliedsunternehmen, an denen 56.000 Arbeitsplätze hängen, zur aktuellen Situation befragt. Ergebnis: Die Stimmung befinde sich auf einem neuen Tiefpunkt seit der Finanzkrise 2008/2009.

Corona: Unternehmerverband sorgt sich um Investitionsschwäche

Dabei vertritt der Verband überwiegend Betriebe aus dem industriellen Sektor, der im Gegensatz zu Handel und Dienstleistungen weit weniger von Beschränkungen durch die „Lockdown-Beschlüsse“ betroffen ist und im dritten Quartal 2020 zwischenzeitlich sogar wieder einen deutlichen Aufschwung erlebte. „Dennoch bleibt am Ende des Jahres 2020 bei der Mehrheit der Unternehmen ein dickes Minus“, prognostiziert Neuhaus.

Der Unternehmer (Wesco) glaubt, dass auch in diesem Jahr noch einmal ein Kreditprogramm der Bundesregierung helfen muss: „Im vergangenen Jahr haben die Konjunkturpakete schwer geholfen. Wir brauchen bald ein Programm, um Investitionen zu ermöglichen.“ Wegen der Corona-Krise mit Auftragseinbrüchen und geringen Erträgen fehle es in vielen Unternehmen an Liquidität. Die Investitionsschwäche sei eklatant, sagt Neuhaus.

Corona: Wirtschaft könnte sich erst Ende 2021 erholen

Mit einer Erholung rechnen die meisten Unternehmen frühestens in einigen Monaten, viele erst zum Jahresende. Und dies immer vorausgesetzt, die pandemische Lage verschlechtert sich nicht weiter. Neueste Infektionsfälle in China dürften da erneut sehr beunruhigend wirken. Schließlich waren die Asiaten, bei denen die Produktionen im vergangenen Jahr als erstes wieder anliefen, so etwas wie Motor und Taktgeber für die Industrie weltweit, auch für viele mittelständische Unternehmen in Südwestfalen.

Selbst wenn es gut läuft, wird Kurzarbeit auch 2021 ein beherrschendes Thema für die Chefetagen und Beschäftigten bleiben. „Die Kurzarbeit wird bedingt durch den zweiten Lockdown weiter ansteigen“, ist Egbert Neuhaus sicher.