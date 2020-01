Veltins erreicht wieder neuen Rekordabsatz

Die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein wächst weiter. Mit 3,05 Millionen Hektoliter Ausstoß verbuchten die Sauerländer ein Plus von 1,2 Prozent in einem insgesamt schrumpfenden Markt. Der Umsatz stieg auf 359 Millionen Euro, auch die Belegschaft wuchs im vergangenen Jahr weiter.

Zusammen mit dem Ausnahmejahr 2018 hat Veltins in der Zweijahresbetrachtung sogar zugelegt. Seit der Jahrtausendwende habe der Ausstoß um 29 Prozent zugelegt. Der Generalbevollmächtigte Michael Huber stapelt für 2020 dennoch lieber tief: „Wir haben nicht den Anspruch dauerhaft wachsen zu müssen und wären mit einer Nullrunde, also der Stabilisierung des Ergebnisses schon zufrieden.“ Huber schätzt die Konsumlaune eher mäßig ein und rechnet damit, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in wenigen Wochen erstmals unter einhundert Liter sinken wird.

Starkes Wachstum beim Dosenbier

Mit einem neuen Produkt „Helles Pülleken“ bringt Veltins im Mai eine neue Spezialität auf den Markt. „Ein mild spritzige Vollbier im Geschmack zwischen Pils und würzigem Vollbier“, sagt Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Dr. Volker Kuhl.

Mit Spezialitäten punktet Veltins bereits seit sechs Jahren mit dem Grevensteiner Landbier. Auch 2019 wuchs der Ausstoß zweistellig (10,3 Prozent) auf 241.300 Hektoliter (hl). Starkes Wachstum gab es auch beim Dosenbier (plus 8,4 Pro ) auf 191.500 hl. Nach wie vor den größten Absatz haben die Sauerländer beim Flaschenbier mit 1,654 Millionen hl Ausstoß (plus ein Prozent).

Die Brauerei investiert weiter am Standort Grevenstein und werde 2024 - zum 200-Jährigen - einen zu „Hundertprozent erneuerte Brauerei haben“, so Huber. Der Manager zeigte sich hochzufrieden mit der Entwicklung und sieht die Veltins Brauerei im immer härter umkämpften Markt als ein „gallisches Dorf“ der Branche.