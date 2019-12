Wie kleine Unternehmen große Auslandsmärkte erobern können

Deutschland gehört zu den führenden Exportnationen der Welt. Rund um den Globus hat das Prädikat „Made in Germany“ einen klangvollen Ruf. Doch oft sind es große Konzerne, die international tätig sind. Das soll sich ändern. Das von Land NRW und Wirtschaft getragene Beratungszentrum Zenit in Mülheim hat einen Wettbewerb ausgelobt, der kleinen und mittleren Unternehmen die Internationalisierung schmackhaft machen und erleichtern soll.

„Internationale Märkte werden in der globalen Wirtschaft auch für kleine und mittlere Unternehmen immer wichtiger. Im Gegensatz zu Konzernen haben sie in der Regel nicht die Ressourcen, ihre Produkte ins Ausland zu bringen“, sagt Zenit-Geschäftsführer Jürgen Schnitzmeier. Das hat auch die Europäische Union erkannt und in den vergangenen Jahren eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. Doch aus der täglichen Beratungspraxis weiß Schnitzmeier, dass Mittelständler das Dickicht der Antragsformulare fürchten, durch das sie sich in der Regel durchkämpfen müssen. Dabei will Zenit helfen.

Zenit will Fördermöglichkeiten aufzeigen

„Die EU hat seit langem erkannt, dass der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft ist. Deshalb begrüßen wir die Förderprogramme aus Brüssel sehr“, sagt Schnitzmeier. „Die Aufgabe von Zenit ist es auch, den Mittelständlern diese Fördermöglichkeiten näherzubringen. Viele Firmen fürchten bürokratische Hürden. Da hat sich zum Teil aber viel verbessert.“

Zenit-Geschäftsführer Jürgen Schnitzmeier. Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

Mit einem „Internationalisierungswettbewerb“ will Zenit nun im NRW-Mittelstand die Werbetrommel für den Gang ins Ausland rühren. Bis zum 15. März 2020 können sich alle kleinen und mittleren Firmen aus Nordrhein-Westfalen mit ihren Konzepten in Mülheim bewerben. Eine Jury wird dann fünf Gewinner küren, denen kein Fördergeld, sondern vielmehr ein intensiver Service winken soll.

Zu den erfahrenen Beratern auf europäischem Parkett gehört Juan Carmona-Schneider. „Zenit geht es bei dem Wettbewerb vorrangig darum, Internationalisierungsvorhaben von Firmen zu erhalten, die wir noch nicht kennen. Wir sind vor allem an innovations- und technologieorientierten Unternehmen interessiert“, sagt er. „Unsere Jury schaut sich an, welche Strategie die Mittelständler verfolgen, mit welchen Produkten sie auf welchen Märkten vordringen wollen. Die Strategieberatung ist für uns entscheidend.“

Den Gewinnern will das Beratungszentrum am Ende nicht nur den oft komplexen Weg zu Förderprogrammen der EU weisen. „Zenit verfügt über zahlreiche Partner im Ausland und ein dichtes Netzwerk. Davon sollen die kleineren Unternehmen profitieren“, kündigt Geschäftsführer Schnitzmeier an. Dabei verstehe sich sein Haus als Türöffner. „Der europäische Markt ist für den Mittelstand besonders attraktiv. Immerhin gehen rund zwei Drittel der deutschen Exporte in die EU“, sagt er.

Dabei kann Zenit als Bestandteil des Enterprise Europe Network auf rund 600 lokale Partner in über 60 Ländern zurückgreifen. Berater Carmona-Schneider geht davon aus, dass dieses Angebot auf Interesse bei jungen Unternehmen stoßen wird: „Wir sprechen auch Start-ups an. Unser Ziel ist es, die wachsende Gründerszene in NRW zu unterstützen“, sagt er.

NRW-Gründerpreis für Wildling Shoes

Davon profitiert hat auch der junge Schuhhersteller Wildling Shoes. Über eine Crowfunding-Initiative hatte die Gummersbacherin Anna Yona im Jahr 2015 ihr Unternehmen gegründet. Inzwischen gehören 70 Mitarbeiter zu ihrem Team, das Schuhe für Kinder und Erwachsene herstellt, die „einen natürlichen Gang“ ermöglichen und „die Freude an der Bewegung zurückgeben“. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verlieh Yona im vergangenen Jahr den „Gründerpreis“.

Beim Wachstum ihrer Firma griff die dreifache Mutter mehrfach auf das bei Zenit angedockte NRW-Europa-Team zurück. Die Mülheimer organisierten für Wildling Shoes Marktrecherchen im europäischen Ausland, stellten das Firmenprofil in internationale Datenbanken ein und beteiligten sich an der Suche nach Vertriebs- und Kooperationspartnern. „Vor allem in den Themenfeldern Internationalisierung und Finanzierung waren Informationen und Beratung wichtig für unseren Firmenerfolg“, sagt Anna Yona. Gestartet mit dem Verkauf von monatlich 200 Paar Schuhen, liegt der Absatz inzwischen 30-mal höher. Yona: „Gerade Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial sollten die Angebote des Enterprise Europe Network wahrnehmen.“

>>> Jury wählt aus

Kleine und mittlere Unternehmen können bis zum 15. März 2020 ihre Bewerbungsunterlagen bei Zenit einreichen. Eine Jury wählt die fünf besten Innovationskonzepte aus, die sich für die Erschließung ausländischer Märkte eignen. Die Gewinner erhalten jeweils eine einjährige intensive Beratung rund um die Internationalisierung.

