Zur Person: Torsten Withake

Torsten Withake (53) hat im vergangenen Dezember Christina Schönefeld (62) an der Spitze der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) abgelöst. Die langjährige NRW-Chefin ist in den Vorstand der BA nach Nürnberg gewechselt.

Withake hat in den Jobcentern Düsseldorf, Bochum und Essen gearbeitet, von 2011 bis 2015 war er Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Essen. Von dort wechselte er als Geschäftsführer für das Arbeitsmarktmanagement in die Regionaldirektion nach Düsseldorf.