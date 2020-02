Deutsche Bahn plant XXL-ICE mit fast 1000 Sitzplätzen

Frage: Der Bund steckt so viele Steuermittel in den Ausbau der Bahn wie noch nie. Haben Sie noch den Überblick?

Berthold Huber: Selbstverständlich. Wir klotzen jetzt richtig ran. In den kommenden zehn Jahren sanieren wir alleine mit 157 Milliarden Euro das Schienennetz und die Bahnhöfe. Dazu kommt noch: Wir stecken über zwölf Milliarden Euro in neue Fahrzeuge. Davon 8,5 Milliarden Euro alleine in neue Fernverkehrszüge. Das sind enorme Summen! Die Bahn ist das Rückgrat der Klimawende im Verkehrssektor.

Können Sie das ganze Geld überhaupt ausgeben?

Na klar, alle Planungen laufen auf Hochtouren. Und die meisten Fahrzeugbestellungen wurden bereits ausgelöst. Wir bekommen derzeit alle drei Wochen einen neuen ICE4. Neubau, Erneuerung und Instandhaltung im Bereich Schienennetz sind präzise geplant. Zusätzlich haben wir 17 gebrauchte IC-Züge aus Österreich gekauft, mit denen wir im laufenden Fahrplan die Züge von Bombardier ersetzen können, die wir aus Qualitätsgründen nicht abgenommen haben. Und schon im Sommer werden wir weitere 30 Hochgeschwindigkeits-Züge neu ordern.

Bei den Intercitys von Bombardier funktionierte vor allem die Software nicht. Wann wird das Problem gelöst?

Wir haben hier großen Druck gemacht. Wenn der Hersteller die Probleme behebt, nehmen wir die Züge wieder ab. Wir rechnen damit im zweiten Quartal.

Mehr Geld, mehr Baustellen, mehr Verspätungen: Stimmt diese Konsequenz?

Nein. Wir haben Anfang des Jahres schon mehr gebaut als im Vorjahreszeitraum. Und trotzdem liegt die Pünktlichkeit bei 84,3 Prozent. Das ist der beste Januarwert seit 2014. Es kommt darauf an, wie man die Themen Bauen und Fahren miteinander verknüpft. Natürlich führt Bauen zu Belastungen im Betrieb. Aber wir haben eindeutig Fortschritte gemacht, weil wir die Baustellen besser in den Fahrplan integrieren. Wir bauen insgesamt effektiver, also nur zu bestimmten Tages- oder Wochenzeiten. Zudem beschleunigen wir das Bau-Tempo, indem wir Baustellen bündeln und ganze Korridore am Stück sanieren.

Stürme wie zuletzt „Sabine“ machen Ihnen immer häufiger einen Strich durch die Rechnung.

Ja, wegen des Klimawandels nehmen diese Ereignisse in Zahl und Ausmaß zu. Aber wir kalkulieren sie ein, beispielsweise beim Grünschnitt. Wir schauen uns genauer als in der Vergangenheit an, wo Korridore geschnitten werden müssen. Wir haben aus den vergangenen Jahren gelernt, und das mit Erfolg: Wir sind deutlich besser durch „Sabine“ gekommen als durch andere Stürme. Das sagen auch unsere Kunden.

Die Rhein-Ruhr-Region gilt als größtes Nadelöhr im deutschen Bahnverkehr. Müsste dort nicht noch mehr investiert werden, zum Beispiel über eine weitere Trasse von West nach Ost?

In diesem Jahr fließen mehr als 1, 5 Milliarden Euro in Schienennetz, Bahnhöfe und Energieanlagen in NRW. Das sind 180 Millionen mehr als im Vorjahr. Aber die Region ist in der Tat eine unserer größten Herausforderungen. Deshalb brauchen wir den Infrastrukturausbau für den Rhein-Ruhr-Express. Wir wollen aber auch über kleinere Maßnahmen das Netz leistungsfähiger machen. Der Einsatz von neuen und modernen Weichen ermöglicht zum Beispiel einen schnelleren Gleiswechsel. Die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur macht das System 20 Prozent leistungsfähiger.

Wie viele Fahrgäste im Fernverkehr kann Ihr System denn insgesamt schultern?

Mit den jetzt eingeleiteten Maßnahmen können wir langfristig mehr als 200 Millionen Kunden gut und pünktlich transportieren. Im vergangenen Jahr sind 150 Millionen Menschen mit uns gefahren, dieses Jahr sollen es schon 157 Millionen werden, im Januar haben wir 1,2 Millionen Kunden mehr gezählt als im Vorjahr. Wir sind also gut unterwegs. Wir haben schon jetzt 10.000 Sitzplätze mehr im System als vergangenes Jahr. Mit dem Zuwachs kommen wir also sehr gut zurecht. Das schaffen wir, ohne mehr Trassen zu bauen, sondern unter anderem dadurch, dass wir die Fahrzeuge länger machen und mehr Züge einsetzen.

Also bauen Sie Ihr Angebot weiter aus?

Deutlich! Auf den Strecken Köln - Hamburg, Frankfurt – Berlin und Berlin – München werden mehr ICE-Sprinter eingesetzt und auch insgesamt werden wir die Frequenzen erhöhen. Zwischen allen großen Metropolen führen wir im Fernverkehr konsequent einen Halbstundentakt ein. Wir beginnen damit auf der Strecke Hamburg – Berlin, und zwar schon im kommenden Jahr. Wir haben 50 neue ICE 4-Züge mit fast 1000 Sitzplätzen bestellt, die auch in NRW zum Einsatz kommen. Die Fahrplankonzepte für 2021 sind gerade in Erarbeitung. Dieser Zug besteht aus 13 statt aus zwölf Wagen und erhält ein Antriebselement mehr. Zudem werden mittelfristig alle ICE4 schneller unterwegs sein: Die Höchstgeschwindigkeit wird von derzeit 250 auf 265 km/h gesteigert. Der Zug kann aus dem Bahnhof heraus schneller beschleunigen. Das bringt zusätzliche Reserven im Fahrplan. Aktuell laufen die Zulassungsprozesse hierfür. Wir setzen auf einen Einsatz der Züge schon im kommenden Jahr.

Zielen Sie mit diesen Maßnahmen mehr auf die Konkurrenz in der Luft oder auf der Straße?

Auf beide, aber vorrangig auf den Autoverkehr. Der Anteil des Autos am Fernverkehr liegt bei 86 Prozent, das wollen wir zu unseren Gunsten ändern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sehr viele Menschen in den kommenden fünf Jahren auf den Zug umsteigen werden. Die Bahn hat beim CO2-Ausstoß, beim Flächenverbrauch und bei der Schnelligkeit unschlagbare Vorteile. Das Auto wird in Zukunft signifikant langsamer, weil der Verkehr zunimmt. Das Auto erstickt in seinem eigenen Erfolg. Diesen Nachteil erbt übrigens der Fernbus. Er steht ebenfalls im Stau.

Mehr Kunden bekommt man auch über den Preis.

In der Tat. Und deshalb starten wir im März eine Preisoffensive: Auf ausgesuchten Strecken können die Kunden zu bestimmten Zeiten für 12,90 Euro durch Deutschland fahren. Wer eine Bahncard 25 hat, zahlt sogar nur 9,90 Euro. So günstig sind wir noch nie gefahren. Die Aktionspreise sind mittlerweile ein gut angenommenes Instrument der Auslastungssteuerung. Für uns als Unternehmen ist der leere Sitzplatz der teuerste.

Reicht ihr Personal aus, um den Boom gerecht zu werden.

Momentan entspricht unser Personalbestand den Zielen. 2020 stellen wir 25.000 neue Mitarbeiter ein, noch einmal 1000 mehr als vergangenes Jahr. Damit gleichen wir die altersbedingte Fluktuation aus und schaffen darüber hinaus tausende neue Jobs. Wir stellen erfreulicherweise fest, dass die Menschen gern zu uns kommen, weil sie eine sinnstiftende Aufgabe übernehmen und einen sicheren Arbeitsplatz antreten. Viele wollen einen persönlichen Beitrag zur Klimawende in unserem Land leisten.

Aber gibt es nicht viel zu wenige Lokführer?

In der Branche ja, bei uns sieht es allmählich besser aus. Dieses Problem trifft vor allem unsere Wettbewerber.

260 Millionen Fahrgäste pro Jahr, das ist Ihr langfristiges Ziel. Schaffen Sie das?

Ja, wir sind sehr optimistisch. Wir haben im vergangenen Januar die höchste Kundenzufriedenheit erzielt, die wir jemals in einem Monat gemessen haben, und das trotz deutlich gestiegener Fahrgastzahlen: 80,3 Prozent beurteilten unser Angebot als sehr gut oder gut. Das stimmt mich sehr zuversichtlich. Der gewaltige Transformationsprozess wird gelingen.