Immobilien-Riese in Not Signa-Pleite: Zentrale Gesellschaften sind insolvent

Wien Der Immobilien-Riese Signa gerät weiter ins Taumeln. Nach der Holding haben nun zwei zentrale Gesellschaften ihre Insolvenz verkündet.

Weiterer Rückschlag für das Immobilienimperium von René Benko. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, haben zwei der wichtigsten Immobiliengesellschaften von Benkos Signa-Gruppe Insovlenzverfahren angekündigt. Die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG werden beim Handelsgericht Wien die Eröffnung von Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen, wie die Immobilien- und Handelsgruppe Signa am Donnerstag mitteilte.

Die Signa Holding GmbH ist ein österreichisches Immobilien- und Handelsunternehmen, das aus mehr als tausend Einzelgesellschaften besteht. Die Holding, zu der auch die Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof gehört, hatte bereits Ende November 2023 Insolvenz angemeldet.

Wichtigste Immobiliengesellschaften der Signa-Gruppe sind insolvent

Die Signa Prime Selection AG fungiert als Eigentümer diverser Luxusimmobilien. Laut Unternehmen soll sie „außergewöhnliche Immobilien in besten Innenstadtlagen“ zusammenfassen. In ihrem Portfolio befinden sich unter anderem das Kaufhaus des Westens in Berlin, das Park Hyatt in Wien und das Alsterhaus in Hamburg. Hauptanteilseigner der Aktiengesellschaft sind die Signa Holding und die Benko Privatstiftung des Signa-Gründers René Benko.

Grafik Nr. 106434, Querformat 135 x 80 mm, "Organigramm der Signa-Unternehmensgruppe"; Grafik/Redaktion: A. Brühl Foto: dpa-infografik GmbH / DPA Images

Ebenfalls betroffen ist die Signa Develeopment Section AG, die in Projekte in guten Lagen in Ballungszentren investiert. Im Fokus sind dabei Büro- und Wohngebäude, aber auf Handelsflächen und Hotels. Größter Anteilseigner ist auch hier die Signa Holding. Bereits Ende-November hatte die Signa-Tochter SportScheck einen Insolvenzantrag gestellt.

