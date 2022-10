Witten: Bus muss bremsen – Fahrgast (89) schwer verletzt

Witten. Zeugen gesucht: Um einen Unfall zu verhindern, musste ein Busfahrer abbremsen. Dabei stürzte eine Seniorin aus Wetter und verletzte sich schwer.

Schwer verletzt worden ist eine 89-Jährige bei einem Beinahe-Unfall im Linienbus.

Um kurz vor 11 Uhr war der Bus am Donnerstag (6.10 Uhr) in Heven unterwegs. Der 39-jährige Busfahrer fuhr auf der rechten Spur der Seestraße in Richtung Witten,. Nach derzeitigem Stand ihrer Ermittlungen fuhr zeitgleich ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer links an dem Linienbus vorbei und scherte dann unmittelbar vor dem Bus auf die rechte Spur ein.

Wer kann etwas zu dem Unfall in Witten aussagen?

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer abrupt stark auf die Bremse treten. Dabei stürzte ein Fahrgast, eine 89-jährige Wetteranerin, und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um

