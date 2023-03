Abenteurerin aus Köln: Mit dem Fahrrad bis ans Nordkap

Köln. Wiebke Lühmann aus Köln geht mit dem Rad allein auf Abenteuerfahrt – zum Nordkap und quer durch Lateinamerika. Was diese Freiheit mit ihr macht.

Sie ist Deutschlands neue Abenteurerin: Wiebke Lühmann. Im Interview spricht sie darüber, warum sie nicht die krasseste und stärkste Frau sein will. Ihr geht es bei den Radreisen ans Nordkap und durch Lateinamerika darum, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen und gut zu sich zu sein. Darüber hinaus erklärt sie, warum sie beim letzten Mal entnervt ihre Schminksachen wegwarf, wie sie ihr eigenes Pfefferspray in die Augen bekam. Einen Tipp hat sie für alle: „In dem Moment, in dem man losfährt, hat man schon gewonnen.“

Frau Lühmann, Sie haben wie Jonas Deichmann – der einen Triathlon um die Welt machte – einen Freiheitsdrang. Vor drei Jahren radelten Sie mehr als ein halbes Jahr durch Lateinamerika, nun mal schnell ans Nordkap. Warum machen Sie das?

Ich glaube, dass mir mein Vater dieses „Ich-muss-raus“-Gen vererbt hat. Mein Papa hat sich in den Sommerferien vor dem Abi sein Rad geschnappt und ist von Peine, das ist in Niedersachsen, zum Polarkreis geradelt. Wir beide sind auf der Suche nach Freiheit.

So ähnlich war es bei Jonas Deichmann. Sein Opa verließ Stuttgart um als Schiffsingenieur in Argentinien zu arbeiten. Dort kam er jedoch nie an. 27 Jahre lang lebte er als Schlangenfarmer an der Elfenbeinküste, wohnte in seinem Land Rover.

Mein Papa kam nach fünf Wochen wieder zurück (lacht). Denn was uns alle in der Familie verbindet, ist das Hinausgehen in die weite Welt. Zusammen mit meiner Zwillingsschwester Rebekka waren wir stets mit dem Camper unterwegs. Ich wollte jedoch immer noch weiter, noch länger weg. Und noch eines war bei mir anders als bei anderen.

Was denn?

Ich wollte schon immer alleine reisen.

Warum?

Wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ist es zwar auf der einen Seite wunderschön. Auf der anderen Seite ertappe ich mich, dass ich relativ schnell Kompromisse eingehe, die ich gar nicht eingehen will. Hinzu kommt, dass ich gerne alleine Probleme löse. Ich bin eine junge starke Frau, die es alleine schafft.

Wenn man sich auf andere verlässt, dann ist man verlassen, geht der Spruch.

Wenn ich in Südamerika bin und es keine Fahrrad-Schläuche zu kaufen gibt, kann ich auch keine kaufen. Das bedeutet, dass ich meinen Schlauch halt zehn Mal selbst flicken muss. Für meine Entwicklung als Mensch ist das ganz wichtig.

Fabienne EngelWiebke Lühman radelt im strömenden Regen 3500 Kilometer zum Nordkap Foto: Fabienne Engel

Wie meinen Sie das?

Für jeden Kilometer, den ich hinter mir lasse, reift in mir die Erkenntnis, dass ich es bin, der meine eigenen Grenzen verschieben kann. So war es nun auch als ich 30 Tage lang 3500 km von Hamburg zum Nordkap gestrampelt bin.

Verzeihen Sie die Markus-Lanz-Frage: Was hat das mit Ihnen gemacht?

Die Reise machte mich einerseits unabhängiger und selbstbewusster. Andererseits ist so eine Expedition egoistisch, ich kann mich in der Zeit um niemand kümmern.

Können Sie das bitte erläutern?

Als Frau hat man oft das Gefühl, dass man sich um alle in der Familie kümmern sollte. Wenn ich aber alleine bin, tausende Kilometer von allen entfernt, kann ich nicht mal schnell kommen und helfen. Wenn Sie so wollen, entziehe ich mich meiner Verantwortung. Damit schütze ich mich vor mich selbst.

Was haben Sie eigentlich alles dabei?

Packtaschen, Zelt, Isomatte, Kochtopf – alles um autark leben zu können. Unter dem Strich sprechen wir von 18 Kilo Gepäck. Wobei eigentlich müsste ich 17,5 sagen.

Was haben Sie weggeschmissen?

Meine Schminksachen. Seit ich zwölf bin schminke ich mich jeden Tag. Wenn man aber bei minus 15 Grad nachts in seinem Zelt vor sich hin bibbert, dann weiß man, dass man keine Mascara und keinen Kajal braucht. Heute ist das anders. Ich weiß, dass ich schön bin. Dazu muss ich mich nicht mehr schminken. Dies hätte ich aber nicht erfahren, wenn ich jeden Tag in Köln zur Arbeit ins Belgische Viertel gefahren wäre. Für diese Erfahrung gegenüber meinem Körper bin ich super happy.

Wiebke Lühmann aus Köln reist mit fast 18 Kilo Gepäck auf dem Rad tausende Kilometer. Foto: Fabienne Engel

Inwieweit vertrauen Sie sich selbst?

Ich weiß, dass ich meine Ängste und Zweifel managen kann. Die einzige Gefahr ging eher von mir selbst aus.

Wie meinen Sie das?

Ich habe mein eigenes Pfefferspray abbekommen (lacht). Ein guter Freund hat mir das Ding geschenkt. Das Pfefferspray ist in meiner Tasche nach unten gerutscht. Ich war so zwölf Wochen in Südamerika unterwegs, da kramte ich etwas aus meiner Tasche. Das Pfefferspray in der Zwischenzeit ausgelaufen war. Natürlich habe ich mir mit den Chili-Händen die Augen gerieben, mir ins Gesicht gefasst. Eine Stunde lang brannte meine Augen, mein Gesicht, mein Mund.

Wie sehen Sie sich in zehn Jahren?

Die Doppelhaushälfte im Grünen kann ich mir noch nicht vorstellen. Was ich mir hingegen gut vorstellen kann, ist, dass ich mit meinen Kindern im Fahrradanhänger durch Australien fahre. Das ist eine schöne Vorstellung von einem Leben zu dritt oder viert.

Was meinen Sie: Sind Sie dann bei sich angekommen?

Gegenfrage: Warum sollte ich überhaupt ankommen wollen?

