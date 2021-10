Äpfel: Die Schönsten sind nicht immer die Besten

Bielefeld. Apfelexperte Hans-Joachim Bannier kann rund 500 Sorten unterscheiden. Sein Ziel: eine Arche der Äpfel, die auch den Klimawandel übersteht.

Er zählt zu den Großen, aber groß sind auch andere: Hans-Joachim Bannier nimmt den Apfel in die Hand, dreht ihn, drückt ihn leicht mit dem Daumen und sagt nach Sekunden mit fester Stimme: „Jakob Fischer.“ Richtig! Aber wie konnte er so schnell wissen, dass es sich um diese Sorte handelt? Er hat ja nicht mal hineingebissen. Nächster Versuch: Der Apfel ist deutlich kleiner, hat rote Bäckchen und Pünktchen wie Sommersprossen. Und wieder vergehen nur Sekunden und der 64-Jährige besteht den Test: „Summered.“ Das ist ja wie bei Wetten dass . .?

Hans-Joachim Bannier pflückt die Sorte „Berner Rosenapfel“. Der Pomologe kann rund 500 Sorten unterscheiden. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Dritter Versuch: Bannier dreht den Apfel, den wir ebenfalls aus dem Bioladen mitgebracht haben, schaut sich die Farbe an, die Form. „James Greeve?“, sagt er – und das Fragezeichen ist deutlich zu hören. „Da bin ich nicht so ganz sicher.“ Bannier schneidet mit einem Obstmesser die Frucht genau in der Mitte durch, um sich das Kerngehäuse anzuschauen. Die Detektivarbeit beginnt.

Apfelwissen ohne Ausbildung

Hans-Joachim Bannier ist Pomologe. Das Wort mag er nicht. „Damit können die meisten Leute nichts anfangen.“ Er ist einer von sehr wenigen Experten für alte Apfelsorten in Deutschland, die in der Lage sind, rund 500 Sorten zu unterscheiden. Der Bielefelder geht davon aus, dass es hierzulande höchstens ein Dutzend Menschen mit diesem Fachwissen gibt. Und alle haben es sich selbst beigebracht und von den Erfahrungen der anderen profitiert. „Es gibt keine Ausbildung, wo man das lernen kann.“

Schon als Kind ist Bannier im Obstgarten der Familie auf Bäume geklettert, später besuchte er einen Bauernhof in Griechenland, der altmodisch arbeitete, „ganz ohne Trecker.“ Der junge Hans-Joachim war begeistert – in die Richtung wollte er seinen Lebensweg einschlagen. Aber: „Als ich 18 war, war man ein Spinner, wenn man sowas im Kopf hatte“, sagt Bannier und tippt sich dabei mit dem Zeigefinger an die Stirn. Familie und Freunde rieten ihm davon ab, er würde noch in der Gosse landen.

„Leider“, sagt Bannier, der zunächst eine Lehre als Kfz-Mechaniker machte und ein Studium der Soziologie begann. Aber mit 29 Jahren gewann er doch den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, und pachtete seine erste Obstwiese.

Kern-Kraft: Hans-Joachim Bannier trainiert sein Wissen auch anhand der Samen. Feinsäuberlich klebt er die Kerne der verschiedenen Sorten ein, um sie unterscheiden zu können. Manche Kerne sind besonders spitz, andere sehr dunkel, wieder andere dunkeln erst nach einiger Zeit nach. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Aber woher sollte er wissen, welche Sorten dort wuchsen? Er recherchierte, fragte rum, stöberte in alten Büchern, traf schließlich einen Pomologen – und war fasziniert von dessen Wissen und der Vielfalt traditioneller Apfelsorten.

Heute ist Bannier ein gefragter Mann. Die Deutsche Genbank Obst, die die Sortenvielfalt bewahren will, setzt auf sein Wissen. Und auch Kurt, der Biologe, der in der Zeitung nur seinen Vornamen lesen möchte, braucht seinen Rat. Der 78-Jährige ist extra aus Bad Oeynhausen angereist, weil er es endlich wissen will: „Welche Apfelsorte wächst in meinem Garten?“

Falscher Schnitt, blasse Frucht

Er hat es richtig gemacht und nicht nur wie wir je eine Frucht, sondern gleich einen kleinen Beutel voll mitgebracht. Das macht das Bestimmen leichter. Wieder nimmt Bannier einen der Äpfel in die Hand. Doch dieses Mal sagt er: „Der Baum ist falsch geschnitten. Bei Ihnen hängen die Früchte nicht im Licht.“

Baumschnitt, damit kennt sich Bannier ebenfalls aus. Er selbst bringt Obstbäume regelmäßig, auch für Kunden, in Form. Und er gibt Kurse, in denen die Teilnehmer lernen, dass sie nicht einfach den Baum oben abrasieren dürfen, wenn er ihnen zu groß wird. Dann verdichtet sich die Krone so stark, dass die Früchte darunter im Schatten hängen. Und schließlich so blässlich wirken wie der Apfel, den Bannier nun in der Hand hält. Er fühlt: Ist die Schale glatt oder rau? Wie sieht der Stiel aus – ist er dick oder lang? Und die Grube, in der der Stiel sitzt? Bannier erkennt dort einen grünen Schimmer – und hat damit eine heiße Spur entdeckt. „Zum Bestimmen einer Sorte kann ich bei einem Apfel mindestens 50 Merkmale abfragen.“

Ist das Fleisch gelb oder weiß?

Im Inneren der Frucht verbergen sich weitere Indizien. Ist das Fleisch gelblich oder weißlich? Wie verändert es sich an der frischen Luft? „Der Boskoop wird deutlich schneller braun“, zieht er einen Vergleich. Auch das Gehäuse, in dem die dunklen Samen stecken, ist von Sorte zu Sorte verschieden. „Für Sie ist wahrscheinlich Kern gleich Kern“, sagt Bannier. „Für mich nicht.“

Er holt aus dem restaurierten Fachwerkhaus mit dem Hofladen einen prall gefüllten Ordner. Darin sind viele, viele Blätter auf denen Bannier feinsäuberlich Kern an Kern an Kern geklebt hat.

Manche Sorten haben wenige Kerne, bei anderen sind sie besonders spitz, wieder andere sind sehr dunkel oder dunkeln erst mit der Zeit nach. In einer klitzekleinen Bleistiftschrift hat Bannier die Namen dazu notiert. „Das sind Dinge, die man trainieren muss.“ Früher hat er viel gezeichnet, heute fotografiert er die Äpfel. Mittlerweile hat er Kerne von rund 1500 Sorten katalogisiert. Da sind auch amerikanische und britische Sorten dabei, tschechische oder russische. Bescheiden sagt er: „Kann sein, dass da auch mal eine Sorte doppelt eingeklebt ist.“

Größte Sammlung alter Obstsorten

So spannend es ist, Bannier beim Sortenbestimmen zuzuschauen. Eigentlich läuft das nur nebenbei. Rund 400 Bäume hat er gepflanzt – jeder Baum eine andere Sorte. Etwa 350 von ihnen tragen bereits Früchte. Damit habe er heute wohl die größte Sammlung alter Obstsorten in Nordrhein-Westfalen.

Die braucht er, um neue Wege für einen pestizidfreien Anbau zu erforschen. Er spritzt seine Pflanzen nicht, um den Ertrag zu erhöhen, wie es sonst üblich ist. Er setzt bei seinen Bäumen nicht mal, wie im Bio-Anbau erlaubt, Kupfer oder Schwefel ein. Und er stellt fest: „Alle Sorten, die Sie auf dem Markt finden, sehen hier schäbig aus.“

Die gängigen Äpfel im Supermarkt würden ohne Pflanzenschutzmittel überhaupt nicht gut gedeihen. „Der Obstanbau ist ein fragiles System, das nur mit Vollprothese funktioniert“, bemängelt er. „Wenn wir nicht mehr spritzen würden, würde das System zusammenbrechen.“ Dabei gebe es alte Sorten, die ohne auskommen, die widerstandsfähig sind gegenüber Pilzkrankheiten wie Apfelschorf oder Mehltau. Und dazu noch schmecken! Wie etwa der Sommerapfel Discovery, der Finkenwerder Herbstprinz, die Zabergäu Renette – „ein schöner Winterapfel“.

Nicht alle hübsch, aber alle lecke (v.l.): Graue Herbstrenette, Seestermüher Zitronenapfel, Ingrid Marie, Luxemburger Triumph. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Sein Ziel: eine Arche der Äpfel, eine Arche der robusten Sorten. Damit die Menschen auch nach dem Klimawandel noch gesundes Obst essen und die Geschmacksvielfalt genießen können.

Mit Gentechnik macht man kranke Bäume nicht gesund

Kritisch sieht er Bestrebungen der Gentechnik, mit neuen Züchtungen eine Lösung für die Zukunft zu finden. „Das Problem ist, wenn man bei einer durch und durch krankheitsanfälligen Sorte ein schorfresistentes Gen einschleust, dann macht das den Apfelbaum nicht gesund.“ Warum dagegen einige alte Sorten so widerstandsfähig sind, habe man noch nicht herausfinden können.

Ein weiteres Problem: Die Menschen kaufen lieber Bekanntes, Gala oder Jonagold. Sie sehen so schön, so makellos aus. Nicht wie die Graue Herbstrenette, die langweilig grau an den Zweigen hängt. Bannier lässt sich nicht beirren: „Der gehört zu meiner Arche!“ Zu den 30 besten Sorten. „Die Leute müssen begreifen, dass auch ein grauer Apfel gut schmeckt.“

Vom Seestermüher Zitronenapfel ist er ebenfalls angetan. „Das ist ein Superträger“, sagt er und pflückt einen der gelben Äpfel. Selbst in diesem Jahr, in dem der kalte April die Ernte stark verringert hat, hängt der Baum voller Früchte. Bannier prophezeit: „Er wird auch den Klimawandel schaffen.“

Selbst in Höhenlagen ein Hit

Der Luxemburger Triumph hat Banniers Herz ebenfalls erobert. „Das ist ein wahnsinnig gesunder Baum.“ Der würde überall gedeihen, vermutet der Experte, selbst in den Höhenlagen der Alpen – „überall, wo es sonst keinen Obstanbau gibt.“ Doch hübsch ist die grüne Frucht nicht. Auf Banniers Wiesen lernt man: Die Schönsten sind nicht immer die Besten.

Der Biologe Kurt (l.) will es wissen: Welche Apfelsorte wächst in meinem Garten? Hans-Joachim Bannier sieht bei der blässlichen Frucht sofort: Der Baum ist falsch geschnitten. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

„Goldparmäne“, lautet schließlich das Urteil bei Kurts Apfel. Dass Bannier damit richtig liegt, bestätigt der Baumbesitzer: „Ich wusste nicht, ob es Goldparmäne oder Cox Orange ist. Ich habe beide Sorten gepflanzt, aber ein Baum ist eingegangen.“ Beim Bestimmen der Äpfel verlässt sich Bannier allerdings auch eher auf seine Augen und auf seinen Tastsinn. Dabei sind doch Geschmack und Duft das, was die Apfel-Fans an ihrer Lieblingssorte schätzen. „Der Duft kommt nur, wenn der Apfel richtig reif ist“, betont Bannier.

Geschmack nach drei Wochen

Auch ist es keine Knauserigkeit, wenn er bei Führungen den Gästen das Fallobst anbietet: „Ein Apfel direkt vom Baum hat noch nicht sein Aroma. Es gibt Sorten, die erst gut schmecken, wenn sie länger liegen, manche drei Tage, andere drei Wochen.“ Und auch bei der Sortenbestimmung sei es nicht zwingend notwendig, hineinzubeißen. „Muss ich nicht, mache ich bei der Goldparmäne aber gerne“, sagt Hans-Joachim Bannier schmunzelnd – und lässt sich einen Schnitz schmecken.

>> Apfelsorten bestimmen lassen

Hans-Joachim Bannier bestimmt für fünf Euro eine Sorte, dafür muss man ihm drei, vier Äpfel mitbringen. Er bietet auch Führungen an.

Der Hofladen am Rande des Teutoburger Walds und in der Nähe des Tierparks Olderdissen, führt auch Sorten für Allergiker. Freitags, 12 - 19 Uhr. Dornberger Str.197, Bielefeld. (obstbaumschnittschule.de/obst-arboretum-bielefeld)