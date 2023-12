Ausflugstipp in NRW: Hier kann Ihr Kind den Nikolaus treffen

Essen. Sie wollen mehr als einen gefüllten Stiefel für Ihr Kind? An diesen fünf Orten ist der Nikolaus persönlich – zum Staunen, Freuen, Wünschen.

Nikolaus kommt ja bekanntlich in jedes Haus, das ihn einlässt. (Nicht vergessen: Am 6. Dezember wieder die Schuhe vor die Tür stellen.) Aber es ist gerade für Kinder immer noch einmal etwas Besonderes, den Heiligen Bischof von Myra persönlich zu treffen. Wir haben uns für Sie umgeschaut – und ein paar der schönsten Treffpunkte herausgesucht.

Einfach märchenhaft: Nikolausmarkt auf Schloss Hugenpoet

Es gibt Kulissen, die sind so traumhaft, dass sie fast wie aus dem Märchen wirken. Dazu zählt sicherlich auch das Schloss Hugenpoet, wenn es im Lichterschein des Nikolausmarktes erstrahlt. Auch in diesem Jahr wird wieder der Nikolaus (und das Christkind) auf dem Markt die Wunschzettel der Kinder entgegennehmen. Außerdem gibt es in der Vorburg das klassische Kinder-Kettenkarussell, natürlich werden an den Ständen wieder viele Weihnachts-Leckereien angebotensowie Deko-Artikel. Drumherum gibt es Unterhaltung mit Blechbläsern, einem Drehorgelspieler, einer Puppenbühne und der Lebkuchenwerkstatt.

Hugenpoeter Nikolausmarkt, August-Thyssen-Straße 51, Essen-Kettwig. 1.-3. Dezember und 8.-10. Dezember, Freitag und Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr. 8€. Kinder haben freien Eintritt. Es wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, die Buslinie 134 aus den Richtungen Kettwig und Mülheim halten direkt vor Schloss Hugenpoet. Einen kostenpflichtigen Parkplatz finden Sie an der Landsberger Straße 80. www.hugenpoet.de

Weihnachtsdörfchen und Wunderwelt am Schloss Benrath

Zauberhafter Lichterglanz: Weihnachtswunderwelt auf Schloss Benrath in Düsseldorf. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wenn Kinder eines nicht gut können, dann ist es warten. Bis Weihnachten ist es noch eine Ewigkeit! Doch Türchen für Türchen am Adventskalender nähern sie sich dem Ziel. In Benrath öffnen sie jeden Tag um 17 Uhr gemeinsam mit dem Nikolaus ein Türchen am großen Adventskalender im Weihnachtsdörfchen. Die Marktbuden in der Fußgängerzone im Süden Düsseldorfs sind dem Schloss nachempfunden, das unweit vom Dörfchen selbst wieder zum Weihnachtsmarkt einlädt. Im Schlosspark können Familien zudem die Weihnachts-Wunderwelt bestaunen. Dort sorgen Lichtinstallationen für einen stimmungsvollen Spaziergang.

Das Weihnachtsdörfchen Benrath ist täglich an der Hauptstraße von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Den Weihnachtsmarkt auf dem Schlossvorplatz kann man bis zum 23. Dezember an den Wochenenden besuchen: Fr: 14 bis 21 Uhr, Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 20 Uhr. Die Wunderwelt im Park gibt es bis zum 1. Januar. Genaue Öffnungszeiten und Tickets ab 21,50 € unter weihnachts-wunderwelt.com

Nikolausfahrten mit der Dampfeisenbahn

Bitte einsteigen! Ein besonderer Fahrgast reist im Dezember wieder am Niederrhein mit der Selfkantbahn, der letzten schmalspurigen Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen: der Nikolaus. Vom Bahnhof Gillrath aus geht die Fahrt über die 5,5 km lange Strecke in Richtung Schierwaldenrath. Kurz nach der Abfahrt hält der Dampfzug, damit der Nikolaus zusteigen kann. Er wird extra mit einer historischen Kutsche zur Bahn gebracht. Während der Fahrt beschert er die mitreisenden Kinder.

Mehrere Fahrten bis zum 17. Dezember, Erwachsene: 13,50 €, Kinder unter 15 Jahren: 10 €. Es gibt nur noch wenige Plätze. Weitere Infos unter selfkantbahn.de/junge-gaeste/nikolausfahrten

Bescherung auf dem Linner Weihnachtsmarkt

Natürlich sind Weihnachtsmärkte auf Schlössern und Burgen immer sehenswert, aber die Krefelder Burg Linn hat sich mit ihrem Weihnachtsmarkt in 30 Jahren zu einem Geheimtipp entwickelt, der wegen seines Erfolgs eigentlich gar keiner mehr ist. Und auch hier begegnet man zwischen den etwa 140 Hütten der Aussteller dem Heiligen Nikolaus, der mit seinen Engelchen den ganzen Tag über auf dem Gelände unterwegs ist – und den Kindern, die ihm ein Gedicht vortragen können, ein Geschenk macht.

Wer dorthin möchte: Man kann nicht im Ortskern parken, einige freie Parkplätze sind von der A57 aus erreichbar (Ausfahrt Linn oder Oppum). Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Linn Bhf) oder Bus (Linie 059/047) oder Straßenbahn (044) wird empfohlen. Geöffnet: Fr., 8. Dezember, 17-21 Uhr, Sa., 9. Dezember, 14-21 Uhr, So., 10. Dezember, 11-20 Uhr. Eintritt frei. Mehr Infos hier.

Nikolausfahrt mit der Weißen Flotte Baldeneysee

Schöne Bescherung: Nikolaus hat seinen Weihnachtsmann-Dress angezogen - und ist an Bord der Weißen Flotte Baldeney gekommen. Foto: Weise Flotte / Weisse Flotte

Sankt Nikolaus kommt auf einem Schiff? Das klingt nur für jene außergewöhnlich, die nicht die Legende vom Heiligen Nikolaus kennen, der Seefahrer aus einem Sturm rettete und sie sicher in den Hafen von Myra geleitete. Nicht umsonst ist Nikolaus der Schutzpatron der Seeleute. Und so ist es auch kein Zufall, dass er an Bord der Weißen Flotte auf dem Baldeneysee kommt, um die Kinder auf der eineinhalbstündigen Fahrt zu bescheren. Nikolaustüte ist im Fahrpreis enthalten. Termine am 2., 3., 5. und 6. Dezember, Restplätze vorhanden. Kinder 21 €, Erw. 18,50 €. Start: Anleger Hügel in Essen. Tickets: baldeneysee.com/nikolausfahrt/

