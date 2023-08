Ausflugstipps für Familien im Ruhrgebiet: Fünf schöne Seen

In NRW gibt es etliche schöne Seen, die ideal für einen Tagesausflug für Familien sind. Einer von ihnen: der Biggesee im Sauerland.

Essen. Ob für Familien, Sportbegeisterte oder Erholungssuchende: Diese fünf Seen im Ruhrgebiet und der Region sind das perfekte Ziel für einen Ausflug.

Den Tag am, auf oder im Wasser zu verbringen, ist für viele wohl der Inbegriff eines gelungenen Urlaubstages. Zum Glück muss man nicht in den Flieger steigen, um diesem Urlaubsgefühl hinterher zu reisen. Denn in der Region gibt es etliche Seen, die das perfekte Ziel für einen Tagesausflug sind – ob für Familien, Sportbegeisterte oder Erholungssuchende. Wir stellen Ihnen fünf Beispiele im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Sauerland vor, die das ganze Jahr über einen Besuch wert sind.

Sport und Erholung: Der Unterbacher See in Düsseldorf

Gleich zwei Strandbäder warten am Unterbacher See in Düsseldorf auf Badegäste: der Nordstrand und das gegenüberliegende Strandbad-Süd. Besucherinnen und Besucher können ihre Handtücher auf dem feinen Sandstrand oder den großen Liegewiesen ausbreiten. Wem mehr nach Action ist, kann sich sowohl auf dem Wasser – zum Beispiel im „Wibit Sports Park“, einer schwimmenden Parcour-Anlage – als auch an Land – dank Volleyball- und Beach-Soccer-Spielfelder sowie Tischtennisplatten – austoben.

Wenn die Strandbad-Saison endet, bleibt der Unterbacher See für viele weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel. Auch bei kälteren Temperaturen kann man den ehemaligen Baggersee mit dem Tret-, Segel- oder Ruderboot erkunden. Außerdem führt ein 15 Kilometer langes Netz von Wander- und Radwegen um den See.

Strandbad Nord: Großer Torfbruch 18, Haltestelle Strandbad Nord; Strandbad Süd: Am Kleinforst 300, Haltestelle: Strandbad Süd Infos unter: www.unterbachersee.de

Nicht nur zum Schwimmen ideal: Beach-Volleyball und -Soccer und eine schwimmende Parcour-Anlage findet man am Unterbacher See in Düsseldorf. Foto: Hans Blossey / Ja

Wanderung mit Seeblick: der Biggesee im Sauerland

Der Biggesee ist eine der bekanntesten Attraktionen des südlichen Sauerlandes. Erkunden lässt sich das „Natur-Erlebnisgebiet“ rund um den See am besten zu Fuß: Der „Bigge-Lister-Weg“ bietet tolle Aussichten auf den künstlich angelegten Stausee zwischen Olpe und Attendorn. Der Wanderweg führt teils auf ebenen Strecken direkt am See entlang, teils auf anspruchsvollen Höhenstrecken. Auch der „Bigge-Lister-Radring“ ist aufgeteilt in eine anspruchsvolle Höhenroute und in eine entspanntere Seenroute, sodass der Fahrradausflug für Sportbegeisterte, aber auch junge Familien möglich ist.

Am See findet man zahlreiche Wassersportaktivitäten, wie Segeln, Tauchen oder Surfen. Die „Weiße Flotte“ bietet außerdem Schiffsrundfahrten an, die die Highlights des Sees miteinander verknüpfen. Bei heißen Temperaturen kann man sich dank der vielen Badestellen auch im Wasser abkühlen.

Nicht nur für Schwimmer ein tolles Ausflugsziel im Sauerland: der Biggesee zwischen Olpe und Attendorn. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Surfer, Schwimmer, Sonnenanbeter: Der Silbersee in Haltern

Es gibt diese traumschönen Stellen, da fühlt man sich sofort wie im Urlaub – und dazu gehört definitiv der Silbersee in Haltern. Lange, weiße Strände, blaugrünes Wasser und viel Grün drumrum, da mag man sich gern in die Sonne legen.

Und auf den 65.000 Quadratmetern Wasserfläche lässt sich hervorragend Wassersport betreiben, Surfer sind bei gutem Wetter ständig zu sehen. Apropos gutes Wetter: Die Öffnungszeiten sind derzeit von 9-20 Uhr, werden aber dem Wetter angepasst.

Wichtig: Man muss vorab online Parktickets (4,30 €) sowie Eintrittskarten (sogenannte „Insassentickets“ für jede im Pkw Mitreisenden (4,80 €) buchen, Familienticket: 16,50 €. Verkauf vor Ort gibt es nicht. Adresse: Silbersee II, Zum Vogelsberg, Haltern, Koordinaten: 51°47’40.3“N 7°13’04.7“E , silbersee2.nrw

Ein bisschen Hawaii-Gefühl im nördlichen Ruhrgebiet: der Strand des Silbersees in Haltern. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Die Südsee am Niederrhein:

Segeln, Windsurfing, Tauchen, Floßfahrten oder Wasserski: Die Xantener Nord- und Südsee bieten etliche Möglichkeiten, um einen schönen Sommertag auf und im Wasser zu verbringen. Die beiden Seen am Niederrhein sind bis 1994 durch Kies-Aushebungen entstanden und noch heute durch einen Kanal miteinander verbunden. Der nördliche See wird als Xantener Nordsee, der südliche als Xantener Südsee bezeichnet.

Besonders in Urlaubsstimmung versetzt Besucherinnen und Besucher ein Spaziergang entlang der insgesamt drei Häfen, an denen Segel-, Angler- und Ruderboote anlegen. Die Restaurants vor Ort bieten außerdem die Möglichkeit, eine entspannte Pause einzulegen.Ein beliebtes Ausflugsziel bei Familien ist das Naturbad der Xantener Südsee. Vor allem die Badeinseln und ein Sprungturm bieten Kindern und Jugendlichen einen abwechslungsreichen Strandtag. Alle Infos unter www.f-z-x.de

Bei strahlendem Sonnenschein oft schon am Mittag gut gefüllt: Der Strand an der Xantener Südsee. Foto: A3512 Roland Weihrauch / dpa

Schönheit unter vielen: Sechs-Seen-Platte in Duisburg

Die Sechs-Seen-Platte in Duisburg ist natürlich alles andere als ein Geheimtipp unter den Badefreunden im westlichen Ruhrgebiet. Aber die Kenner wissen trotzdem, welcher der Seen ihr liebster ist. Und zu den Spitzengewässern zählt immer wieder das Freibad Wolfssee mit seinen feinen Sandstränden und den auf dem Wasser kreuzenden Booten. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken und das Piratenschiff.

Für die Großen gibt es ein Beachvolleyballfeld, ein Badmintonfeld, ein Beachsoccerfeld. Besucher müssen allerdings einiges zu Hause lassen: Hunde, SUP-Boards, Schlauchboote, Gasflaschen, Shishas und Gasbrenner sind nicht erlaubt. StandUpPaddling-Boards können vor Ort gegen ein Entgelt ausgeliehen werden.

Der Eintritt kostet regulär (ab 17 J.) 4,50 €. Ermäßigungen: Kinder bis einschl. vier Jahren kostenlos, Kinder und Jugendliche bis einschl. 13 J.: 3 €. Schüler ab 14 J. 3,50 €. Geöffnet von 10 bis 20 Uhr, wetterabhängig. Adresse: Kalkweg 262, Duisburg, Infos: www.freibad-wolfssee.de

Die Sechs-Seen-Platte in Duisburg Wedau gehört zu den beliebtesten Naturbädern. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

