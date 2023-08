Ausflugstipps fürs Ruhrgebiet: Fünfmal geniale Kunst im Park

Essen. Skulpturenparks an Niederrhein, im Ruhrgebiet und Bergischen Land liefern die ideale Mixtur von Freizeit und Kunst. Fünf unserer Lieblingsorte.

Wer große Kunst erleben möchte, muss dafür oft gar keinen Eintritt zahlen. Denn viele Städte versetzen ihre Besucher gratis in Verzücken, indem sie Skulpturen ins Stadtbild gesetzt haben. Dabei gibt es beeindruckende Skulpturenparks wie in Marl und versteckte Kunstjuwelen wie den Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden. Als Kunstort oft übersehen im Stadtbild: Der Immanuel Kant Park in Duisburg am Lehmbruck-Museum.

Große Kunst im Kantpark in Duisburg: Würfelkonstruktion (1973) von Alf Lechner. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Immanuel-Kant-Park am Lehmbruckmuseum Duisburg

Das Lehmbruck-Museum in Duisburg zählt nicht nur zu den wichtigsten Skulpturen-Museen der Welt, der umgebende Immanuel-Kant-Park ist seit den 1980er-Jahren konsequent zu einem großen Skulpturenpark ausgebaut worden, der mittlerweile über 40 Kunstwerke zeigt. Bedeutende Namen wie Richard Serra, Meret Oppenheim, Dani Karavan und Tony Cragg reihen sich hier aneinander. Sogar Lady Gaga hat die Bedeutung erkannt: Als sie ein Konzert in Oberhausen spielte, ließ sie sich vom Fotografen Wolfgang Tillmanns im Kant-Park ablichten, im Kontrast von Kunst und Natur.

Adresse: Düsseldorfer Str. 51, 47051 Duisburg, 0203/2832630, lehmbruckmuseum.de

Die Skulptur „Naturmaschine, 1969“ von Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff auf dem Creiler Platz in Marl, vor dem Skulpturenmuseum Glaskasten. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Skulpturenpark und City-See in Marl

Wer möglichst viel Skulpturen-Kunst in möglichst kurzer Zeit erleben möchte, ist in Marl genau richtig. Während die Kunstfreunde noch um den Erhalt des Skulpturenmuseums Glaskasten bangen, kann man viel Kunst bei einem Spaziergang rund ums Museum, um den City-See und im dem Skulpturenpark erleben. Dort steht etwa der Revolver mit dem Knoten im Lauf von Carl Frederik Reuterswärd. Das Werk trägt den Titel „Non Violence, 1995/99“ und wurde dem erschossenen John Lennon gewidmet. Auch Thomas Schüttes „Melonensäule“ (2017) oder die stählerne „Naturmaschine“ (1969) von Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff sind echte Hingucker

Nicht mehr zu sehen: Die bedeutende Skulptur „Feuille se reposant“ (1959) von Hans Arp, sie wurde im Juli gestohlen.

Adresse: Rund ums Marler Rathaus, Bergstraße 228, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl

Ein typisches Werk von Tony Cragg im Skulpturenpark Wuppertal Waldfrieden in Wuppertal. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal

Es mutet an, als hätten sich Aliens in einem Märchenwald verewigt: Der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal ist ein absoluter Tipp für Kunstliebhaber. Im ehemaligen Privatpark des Lackfabrikanten Kurt Herberts (1901-1989) steht ein echtes Who-is-Who der Skulpturenkunst: Werke von Joan Miró, ein Henry Moore, ein Markus Lüpertz, Bogomir Ecker, Heinz Mack – und immer wieder Cragg. Tony Cragg. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Brite und ehemalige Direktor der Kunstakademie Düsseldorf kuratiert die Ausstellung – und hat hier seinen eigenen Kunstwald erschaffen, der immer wieder zum Staunen bringt.

Adresse: Hirschstr. 12, Wuppertal skulpturenpark-waldfrieden.de

Dümpelt ansehnlich im Schlossgraben: „The Oracle Of Delphi“ von James Lee Byars bei Schloss Moyland. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein

Schloss Moyland wirkt von außen betrachtet immer ein wenig, als wäre es aus einem Disney-Märchen gefallen, während es im Inneren ein nüchternes Kunstmuseum mit dem Joseph-Beuys-Archiv ist. Und die Umgebung? Sie vereint aufs Wunderbarste Gartenkunst mit bedeutenden Skulpturen. So dümpelt im Schlossgraben idyllisch das amphorenhafte „The Oracle Of Delphi“ von James Lee Byars. Im Park finden sich die Stahlträger-Skulpturen von Robert Schad und Erwin Heerichs „Großes Pferd“, eine hohe Holzskulptur, die aussieht wie ein Trojanisches Pferd. Hier lässt sich stundenlang wandern – man entdeckt immer neue Kunst.

Adresse: Am Schloss 4, Bedburg-Hau, Zugang zu Garten und Skulpturenpark 2 €, Schloss Moyland

Wuchtiges Wahrzeichen: „Zwei gegeneinander verschobenen Kugeln“ (1977) von Ernst Hermanns am Josef Albers Museum Quadrat Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Skulpturenpark am Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop

Manche Kunst ist zu groß, um sie ins Museum zu sperren: Rund ums Bottroper „Josef Albers Museum“ ist ein Skulpturenpark mit einigen künstlerischen und tatsächlichen Schwergewichten entstanden, etwa mit den „Zwei gegeneinander verschobenen Kugeln“ (1977) von Ernst Hermanns oder mit Marcello Morandinis„Arbeit Nr. 205 – Hommage an Bottrop“ (2001), die wirkt wie ein Raumportal oder eine überdimensionale Fotolinse. Auch eine Hommage ans Bauhaus findet man mit „Lichtsäule II, Weiß mit Blau – Rot + Gelb“ von Werner Dexel, die schon 1926 entworfen, aber erst 1973 umgesetzt wurde.

Adresse: Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, Anni-Albers-Platz 1. 02041/372030

Weitere Nachrichten aus dem Ressort Wochenende finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende