Bitte kein Schwiegertochter-Stress: Baby-Kurs für Großeltern

Baby Katja liegt im Arm von Barbara Mecking. Zum Üben. Weil es bei der werdenden Großmutter schon eine Weile her ist, dass sie zuletzt ein Neugeborenes hielt. Dafür klappt es schon ganz gut. „Die wird schwer, nicht?“ Canan Kaya, eine der Kinderkrankenschwestern im Marienhospital Gelsenkirchen, lacht verständnisvoll. „Ja“, sagt Barbara Mecking und fragt gleich nach dem Gewicht der Kleinen. „3,5 Kilo – wie ein echtes Baby“, lautet die Antwort. Katja nämlich ist nur eine Puppe. Und doch ist sie die Hauptperson im Grundkursus für Großeltern, den die Elternschule Sonnenschein regelmäßig anbietet.

In nur wenigen Jahrzehnten habe sich in Sachen Kleinkindpflege vieles geändert, weiß Kinderkrankenschwester Katharina Rademacher. Auf der Station erlebe sie häufig, dass frisch gebackene Großeltern bei den eigenen Kindern manches damals anders gemacht haben und nun erstaunt sind. „Einige sind skeptisch, andere nehmen die neuen Informationen gut an. Das ist bunt gemischt.“ Dann verrät sie, manch eine Großmutter bekomme den Grundkurs von der Schwiegertochter geschenkt.

Nach 39 Jahren gibt’s ja was Neues

So ähnlich war es auch bei Barbara Mecking und Snezana Stamenkovic. Sie beide werden Anfang Februar Großmütter eines gemeinsamen Enkels. Beiden war der heutige Kursus ein Weihnachtsgeschenk. „Ich hatte das angeregt und zu meiner Tochter gesagt, da würde ich gern hin“, erzählt Barbara Mecking. So sieht es auch die andere der beiden Damen: „Bei mir ist es 39 Jahre her, dass ich ein Baby betreut habe. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es etwas Neues, das man wissen muss.“ Von einer Sache haben sie sogar schon gehört, erzählen sie. „Dass man Babys nicht mehr jeden Tag baden darf.“ Das sei früher ja noch ganz anders gewesen. „Ich habe meine Tochter jeden Tag gebadet. Am besten abends, dann schläft das Kind gut“, erinnert sich Barbara Mecking.

Kinderkrankenschwester Canan Kaya zeigt in der Elternschule am Marienhospital Großeltern den richtigen Umgang mit Neugeborenen anhand einer Puppe. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein guter Einstieg für die Krankenschwestern. Ihr Rat fällt in vielen Fällen gleich aus: „Weniger ist mehr.“ Das gelte etwa für das Baden. Hier reiche einmal in der Woche völlig aus. Der Grundsatz auch in Sachen Hautpflege. „Auf der Station erlebe ich oft, dass Großeltern das Gesäß der Kinder dick eincremen wollen oder auch pudern. Darauf wird heute komplett verzichtet“, führt Katharina Rademacher aus. „Weil die Haut dann nicht mehr atmen kann. Davon ist man ganz weg.“

Wenn man dem Kind Gutes tun wolle, gebe es eigentlich nur eines: Muttermilch. „Ob auf den Po oder ins Badewasser, die ist für alles gut.“ Den lernenden Großmüttern begegnet sie heute Nachmittag noch häufiger. Trockene Haut? „Muttermilch.“ Milchschorf auf dem Kopf? „Muttermilch.“ Problematisch könnte nur werden, dass so eine Großmutter die ja eben nicht immer bei sich trägt. Für den Fall stellen die Krankenschwestern interessante wie einfache Alternativen vor. Bei trockener Haut könne man sich auch mit ein paar Tropfen Olivenöl helfen, einfach in den Händen verrieben und dann vorsichtig aufgetragen. Hat das Kleine einen wunden Po, weiß Katharina Rademacher ein Hausmittel: „Da eignet sich schwarzer Tee ganz gut. Den Teebeutel kann man einfach in die Windel legen. Wichtig ist natürlich, vorher die Klammer zu entfernen, die den Faden am Beutel befestigt.“

Muttermilch schützt auch innerlich

Die Muttermilch wirke auch innerlich über den reinen Nahrungszweck hinaus, erklärt Canan Kaya. „Machen sie sich keine Sorgen, wenn sie mal krank sind. Wenn sie sich die Hände gewaschen haben, können sie ihren Enkel trotzdem begrüßen. Der ist durch die Muttermilch vor Krankheiten gut geschützt.“ Das Wundermittel könne gar noch mehr, wirke auch auf die Mama. „Früher war es so, dass das Stillen die beste Verhütung war.“

Griffe von einst kann man vergessen

Jetzt geht es wieder praktisch weiter. Katja liegt schon bereit, soll zunächst ausgezogen werden. Das übernimmt Snezana Stamenkovic und lernt gleich, heute drehe man das Kind nur noch, um es auszuziehen.

Der jetzt sichtbare Nabel bietet Anlass zur nächsten Lektion: „Früher hat man den Nabel gepudert, damit er gut austrocknet. Das macht man nicht mehr. Die Gefahr ist zu groß, dass man zu viel Puder aus der Dose kippt und das Kind den einatmet. Der setzt sich in der Lunge fest und wird nicht mehr abgebaut“, mahnt Katharina Rademacher dazu, diese Regel auch zu befolgen.

Die Windel wird entfernt. Das führt die Fachfrau zunächst vor. Die Griffe von einst können die künftigen Großmütter getrost vergessen. Heute ist der „Wellengriff“ der Stand der Dinge. Dabei führt man von der Seite eine Hand unter dem Bein durch und greift das Knie des anderen Beines. So hebt man den Po des Babys an. „Das ist gut für die Hüfte“, sagt Canan Kaya. „Wenn man die Kinder auf diese Weise leicht anhebt, heben sie den Po von ganz allein an.“ Das klingt doch einfach, oder? Ist es bloß beim ersten Versuch nicht. Snezana Stamenkovic muss sich konzentrieren. Und natürlich hebt Katja ihren Po nicht von allein an. Kann sie ja nicht. Ihre mangelnde Körperspannung macht die Übungen zudem nicht einfacher.

Kleine Lektion zur Windel: „Die für Neugeborene zeigen an, ob Urin drin ist. Dann ist der Streifen am Bauch blau“, sagt Canan Kaya. Und weiter: „Bei Jungs gilt immer, Schniedelwutz nach unten.“ Damit der Urin nicht in Kontakt komme mit dem abheilenden Nabel. „Das ist auch neu“, staunt Barbara Mecking.

Eine letzte Herausforderung für die beiden ist das Baden. Wobei sie das wohl nicht machen werden dürfen. Bei nur einem Mal in der Woche würden sich die Eltern das wohl nicht nehmen lassen, mutmaßen die Damen. Sie verraten, sie hätten schon ein paar Mal den Satz gehört, „Mutti, das ist unser Kind“.

Den heutigen Lehrgang, quasi ein Basiskursus für erfolgreiches und vor allem konfliktfreies Babysitten, absolvieren die beiden dennoch mit großer Freude. Als es daran geht, das Kind im fiktiven Wasser zu drehen, ist sogar ein bisschen Aufregung spürbar und Erleichterung, als alles gut geklappt hat. Barbara Mecking nimmt es mit Humor: „So ein liebes Kind, die Katja.“